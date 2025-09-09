Tokyo Game Show 2025: PC Gaming Show Direct angekündigt

Auf der japanischen Messe Tokyo Game Show 2025 wird es im September mit der PC Gaming Show Tokyo Direct einen Livestream mit Neuigkeiten, Trailern und mehr geben.

Die PC Gaming Show wird im Rahmen der Tokyo Game Show 2025 im Herbst dieses Jahres eine neue eigene Show ausstrahlen. Sie wird am Sonntag, dem 28. September 2025, um 18:00 Uhr ausgestrahlt und von Elle Osili Wood und Midas von PC Gamer moderiert.

Die PC Gaming Show Tokyo Direct wird einige der besten kommenden PC-Spiele vorstellen. Publisher wie SEGA, Devolver Digital und Nightdive Studios haben ihre Teilnahme bereits bestätigt.

Freut euch auf exklusive Trailer, Neuigkeiten von der Messe, interessante Entwicklerinterviews und weltweite Exklusivankündigungen.

Die Show wird auf den Kanälen von PC Gamer auf YouTube, Twitch, X und Facebook sowie auf Steam und anderen Plattformen als Teil der Tokyo Game Show ausgestrahlt.