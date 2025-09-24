Tokyo Game Show 2025: Phil Spencer: Spieler aus aller Welt, macht euch bereit

Phil Spencer meldet sich in einer Videobotschaft an alle Gamer auf der ganzen Welt: Macht euch bereit!

Morgen um 12:00 Uhr deutscher Zeit startet die Xbox Übertragung von der Tokyo Game Show 2025. Phil Spencer bringt jetzt ein bisschen mehr Spannung ins Spiel und hat ein paar Worte an Spieler weltweit in einer Videobotschaft gerichtet:

Players from around the world, get ready! Don't miss the Xbox presentation at Tokyo Game Show on September 25 at 3AM PT/7PM JST pic.twitter.com/AStDptGVv3 — Xbox (@Xbox) September 24, 2025