Tokyo Game Show 2025: Phil Spencer: Spieler aus aller Welt, macht euch bereit

Phil Spencer meldet sich in einer Videobotschaft an alle Gamer auf der ganzen Welt: Macht euch bereit!

Morgen um 12:00 Uhr deutscher Zeit startet die Xbox Übertragung von der Tokyo Game Show 2025. Phil Spencer bringt jetzt ein bisschen mehr Spannung ins Spiel und hat ein paar Worte an Spieler weltweit in einer Videobotschaft gerichtet:

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Robilein 1156670 XP Xboxdynasty Legend Gold | 24.09.2025 - 17:25 Uhr

    Ok Phil, du hast es schon wieder geschafft mich zu hypen😂😂😂

    Morgen habe ich Nachtschicht. Perfekt, bin um 12:00 Uhr so bereit😎😎😎

    0
  4. Ripperdom 21015 XP Nasenbohrer Level 1 | 24.09.2025 - 17:31 Uhr

    Ja, mal gucken, ob ich morgen auf der Arbeit ein paar Eindrücke abfarmen kann. Ansonsten bin ich auch mit einer Zusammenfassung zufrieden.

    0
  5. Katanameister 203800 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 24.09.2025 - 17:32 Uhr

    Mal sehen, was uns Xbox präsentieren wird, hoffentlich einige Kooperationen mit einigen asiatischen Entwicklern.

    0
  6. Rotten 71485 XP Tastenakrobat Level 1 | 24.09.2025 - 17:34 Uhr

    Vielleicht reicht et mir noch vor der Arbeit morgen reinzuschauen 😅 danke für die Info

    0
  7. Ralle89 15980 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 24.09.2025 - 17:35 Uhr

    Was da wohl verkündet wird hoffe auf eine Zusammenfassung hier bei xboxdynastie

    0

