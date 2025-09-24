Tokyo Game Show 2025: Phil Spencer: Spieler aus aller Welt, macht euch bereit

Morgen um 12:00 Uhr deutscher Zeit startet die Xbox Übertragung von der Tokyo Game Show 2025. Phil Spencer bringt jetzt ein bisschen mehr Spannung ins Spiel und hat ein paar Worte an Spieler weltweit in einer Videobotschaft gerichtet:
Players from around the world, get ready!
Don't miss the Xbox presentation at Tokyo Game Show on September 25 at 3AM PT/7PM JST pic.twitter.com/AStDptGVv3
— Xbox (@Xbox) September 24, 2025
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ok Phil, du hast es schon wieder geschafft mich zu hypen😂😂😂
Morgen habe ich Nachtschicht. Perfekt, bin um 12:00 Uhr so bereit😎😎😎
Danke für die Videobotschaft. 👍🏻 Bin gespannt. 🙂✌🏻
Bin schon sehr gespannt hab übrigens von Yakuza mehr erwartet
Ja, mal gucken, ob ich morgen auf der Arbeit ein paar Eindrücke abfarmen kann. Ansonsten bin ich auch mit einer Zusammenfassung zufrieden.
Mal sehen, was uns Xbox präsentieren wird, hoffentlich einige Kooperationen mit einigen asiatischen Entwicklern.
Vielleicht reicht et mir noch vor der Arbeit morgen reinzuschauen 😅 danke für die Info
Was da wohl verkündet wird hoffe auf eine Zusammenfassung hier bei xboxdynastie