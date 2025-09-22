Tokyo Game Show 2025: THQ Nordic mit zwei Spielen vor Ort

THQ Nordic präsentiert REANIMAL und SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide mit spielbaren Demos auf der Tokyo Game Show 2025.

THQ Nordic freut sich, seine Teilnahme an der Tokyo Game Show 2025 bekannt zu geben, auf der zwei Titel vorgestellt werden: REANIMAL und SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide.

Beide Spiele werden als spielbare Demos am Hauptstand von Happinet „Happinet Game Fest! in TGS2025” in der Makuhari Messe vom 25. September bis zum 28. September 2025 verfügbar sein.