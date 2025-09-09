Tokyo Game Show 2025: Xbox-Broadcast mit Studio-Ankündigungen datiert

Microsoft hat seine Teilnahme an der Tokyo Game Show 2025 bestätigt. Wie das Unternehmen mitteilte, werde man am 25. September, um 12:00 Uhr einen Xbox-Broadcast veranstalten.
Dieses Jahr präsentiert man im Livestream Spiele seiner kreativen Teams und hat spannende Neuigkeiten von seinen Partnern in Japan, Asien und dem Rest der Welt.
Auf X spricht Microsoft zusätzlich von „Studio-Ankündigungen und Updates“.
Microsoft sagt über die Messe: „Wir wissen, dass Spieler weltweit Freude an japanisch inspirierten Inhalten und in Asien entwickelten Spielen haben, und wir können es kaum erwarten, mit Spielern aus aller Welt in Kontakt zu treten, um ihnen das unglaubliche Talent und die Kreativität hinter den kommenden Xbox-Spielen zu präsentieren.“
Für die Messe in diesem Jahr entwarf man eigens eine Grafik. Diese „maßgeschneiderte Visual Identity“ zeichnet sich durch ihre urbane Neon-Ästhetik aus und soll Betrachter vom Design her in eine unverkennbare Straßenszene Tokios versetzen. Zu sehen sind Leuchtreklamen mit Gaming- und Xbox-Symbolen, die den Weg beleuchten und einen Hauch japanische Kultur versprühen.
Dieses Jahr legt sich Microsoft schon bei einer Grafik besonders ins Zeug und erwähnt diese explizit in seiner Ankündigung. Die Frage ist, warum? Hat es vielleicht mit Forza Horizon 6 zu tun? Eine Enthüllung soll angeblich im Rahmen der Messe stattfinden und als Setting das langersehnte Tokio bringen, wie es zuvor aus der Gerüchteküche hieß.
Auf der Messe selbst können Besucher in Asien erstmals Ninja Gaiden 4 am Stand von Koei Tecmo anspielen. Auch die Gaming-Handhelds ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X können in die Hand genommen werden.
Bethesda wird schließlich Merchandise zu seinen Spielen Fallout, Starfield, DOOM und The Elder Scrolls IV: Oblivion anbieten.
Hätte gerne ein Blue Dragon Remake
Und Lost Odyssey !
Hoffentlich ein paar coole JRPGs.
Ob die Grafik wohl etwas zu bedeuten hat?
Stray 2 in Japan ?
Ein Reveal von FH6 würde mir schon gefallen, obwohl mir grundsätzlich Forza Motorsport doch ganz klar besser gefällt.
Perfekt, habe da Nachtschicht, bin um 12:00 Uhr dabei und natürlich wieder gehypt🤗🤗🤗
„Auf X spricht Microsoft zusätzlich von „Studio-Ankündigungen und Updates“.“
Na da kann man gespannt sein 🙂
Ich bevorzuge news zu fh6, fable, ets2 und ats.
Ich möchte bitte Merch von Bethesda haben, schade das Asien einfach zu weit weg ist
Danke für die Info. 👍🏻 Bin gespannt. 🙂✌🏻
FH6 wäre natürlich spannend. Allerdings wäre das auch ein potentieller Systemseller zum Start der neuen Generation. Deshalb könnte es bis zum Release noch dauern oder es kommt wie FH4 zum Ende des Zyklus.
Ich hoffe es kommt eine grosse Überraschung!