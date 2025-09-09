Tokyo Game Show 2025: Xbox-Broadcast mit Studio-Ankündigungen datiert

Microsoft hat seine Teilnahme an der Tokyo Game Show 2025 bestätigt. Wie das Unternehmen mitteilte, werde man am 25. September, um 12:00 Uhr einen Xbox-Broadcast veranstalten.

Dieses Jahr präsentiert man im Livestream Spiele seiner kreativen Teams und hat spannende Neuigkeiten von seinen Partnern in Japan, Asien und dem Rest der Welt.

Auf X spricht Microsoft zusätzlich von „Studio-Ankündigungen und Updates“.

Microsoft sagt über die Messe: „Wir wissen, dass Spieler weltweit Freude an japanisch inspirierten Inhalten und in Asien entwickelten Spielen haben, und wir können es kaum erwarten, mit Spielern aus aller Welt in Kontakt zu treten, um ihnen das unglaubliche Talent und die Kreativität hinter den kommenden Xbox-Spielen zu präsentieren.“

Für die Messe in diesem Jahr entwarf man eigens eine Grafik. Diese „maßgeschneiderte Visual Identity“ zeichnet sich durch ihre urbane Neon-Ästhetik aus und soll Betrachter vom Design her in eine unverkennbare Straßenszene Tokios versetzen. Zu sehen sind Leuchtreklamen mit Gaming- und Xbox-Symbolen, die den Weg beleuchten und einen Hauch japanische Kultur versprühen.

Dieses Jahr legt sich Microsoft schon bei einer Grafik besonders ins Zeug und erwähnt diese explizit in seiner Ankündigung. Die Frage ist, warum? Hat es vielleicht mit Forza Horizon 6 zu tun? Eine Enthüllung soll angeblich im Rahmen der Messe stattfinden und als Setting das langersehnte Tokio bringen, wie es zuvor aus der Gerüchteküche hieß.

Auf der Messe selbst können Besucher in Asien erstmals Ninja Gaiden 4 am Stand von Koei Tecmo anspielen. Auch die Gaming-Handhelds ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X können in die Hand genommen werden.

Bethesda wird schließlich Merchandise zu seinen Spielen Fallout, Starfield, DOOM und The Elder Scrolls IV: Oblivion anbieten.