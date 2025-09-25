Tokyo Game Show 2025: Xbox Broadcast startet um 12:00 Uhr

Xbox ist auf der Tokyo Game Show 2025 vertreten und bringt euch einen Broadcast um 12:00 Uhr deutscher Zeit. Gezeigt werden Inhalte von den Kreativteams von den Xbox Game Studios sowie „aufregende Neuigkeiten“ von Partnern in Japan, Asien und der ganzen Welt.
Was glaubt ihr, wird heute präsentiert?
Danke für die Erinnerung. Werde mal reinschauen und bin gespannt. 🙂
Ich bin bereit. Meine Quarkbällchen und schwarzer Kaffee sind am Start🤣🤣🤣
Bin gespannt.
Quarkbällchen.. Auch haben will! :O
Ich tippe auf einen Forza Horizon 6 Reveal.🤔
Ganz schön mutige These, Puuh🤔🤔🤔
Welche Location könnten sie dieses Mal nur gewählt haben?
Ich glaube ganz stark an Forza Horizon 6 welches in Japan spielen wird 👀
Ich erwarte nichts (außer FH6).
Dann kann man nicht enttäuscht werden.
Mal sehen wie meine Kritik danach ausfallen wird *g*
Jetzt gibt es was auf die Augen!
Hoffentlich, bekommen wir Ganer diese Woche auch mal eine gute Show