Tokyo Game Show 2025: Xbox Broadcast startet um 12:00 Uhr

Schaut euch hier den Xbox Broadcast direkt von der Tokyo Game Show 2025 an. Startschuss ist um 12:00 Uhr!

Xbox ist auf der Tokyo Game Show 2025 vertreten und bringt euch einen Broadcast um 12:00 Uhr deutscher Zeit. Gezeigt werden Inhalte von den Kreativteams von den Xbox Game Studios sowie „aufregende Neuigkeiten“ von Partnern in Japan, Asien und der ganzen Welt.

Was glaubt ihr, wird heute präsentiert?

  2. Robilein 1157350 XP Xboxdynasty Legend Gold | 25.09.2025 - 11:05 Uhr

    Ich bin bereit. Meine Quarkbällchen und schwarzer Kaffee sind am Start🤣🤣🤣

    Bin gespannt.

  5. Homunculus 271120 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.09.2025 - 11:13 Uhr

    Ich erwarte nichts (außer FH6).
    Dann kann man nicht enttäuscht werden.

    Mal sehen wie meine Kritik danach ausfallen wird *g*

  6. DemonSlayer 14085 XP Leetspeak | 25.09.2025 - 11:13 Uhr

    Jetzt gibt es was auf die Augen!

    Hoffentlich, bekommen wir Ganer diese Woche auch mal eine gute Show

