Tokyo Game Show 2025: Xbox Broadcast startet um 12:00 Uhr

Schaut euch hier den Xbox Broadcast direkt von der Tokyo Game Show 2025 an. Startschuss ist um 12:00 Uhr!

Xbox ist auf der Tokyo Game Show 2025 vertreten und bringt euch einen Broadcast um 12:00 Uhr deutscher Zeit. Gezeigt werden Inhalte von den Kreativteams von den Xbox Game Studios sowie „aufregende Neuigkeiten“ von Partnern in Japan, Asien und der ganzen Welt.

Was glaubt ihr, wird heute präsentiert?