Tokyo Game Show 2025: Xbox Podcast wirft Blick zurück auf die TGS

In der aktuellen Folge des Official Xbox Podcast melden sich Jeff, Sarah Bond und Mena Kato direkt aus Tokio mit einem umfassenden Rückblick auf die Tokyo Game Show 2025.

Im Mittelpunkt stehen die wachsende Dynamik von Xbox im asiatischen Markt, die positiven Reaktionen der Spieler und die Vielfalt der präsentierten Titel.

Die Episode beleuchtet, wie Xbox seine Präsenz in Asien kontinuierlich ausbaut und die Zusammenarbeit mit Entwicklerstudios aus Japan, China, Korea, Singapur und Malaysia intensiviert.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den gezeigten Spielen, den kulturellen Kollaborationen sowie den zahlreichen Neuigkeiten für Game Pass-Abonnenten, die sich auf eine Fülle neuer Inhalte freuen dürfen.

  2. Robilein 1158530 XP Xboxdynasty Legend Gold | 27.09.2025 - 15:33 Uhr

    War eine tolle Show. Da sind einige echt tolle Titel dabei. Schön das Entwickler aus so vielen Ländern mit Team Xbox zusammenarbeiten. Das festigt sie noch mehr im Markt. Die nächsten Jahre werden spannend🙂

  3. Saibot77 22930 XP Nasenbohrer Level 2 | 27.09.2025 - 18:17 Uhr

    War langweilig 🤷 Da ist man von MS besseres gewohnt. Das Highlight war klar FH6. Aber da war vorher schon klar das es nach Japan geht.

