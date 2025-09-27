Tokyo Game Show 2025: Xbox Podcast wirft Blick zurück auf die TGS

In der aktuellen Folge des Official Xbox Podcast melden sich Jeff, Sarah Bond und Mena Kato direkt aus Tokio mit einem umfassenden Rückblick auf die Tokyo Game Show 2025.

Im Mittelpunkt stehen die wachsende Dynamik von Xbox im asiatischen Markt, die positiven Reaktionen der Spieler und die Vielfalt der präsentierten Titel.

Die Episode beleuchtet, wie Xbox seine Präsenz in Asien kontinuierlich ausbaut und die Zusammenarbeit mit Entwicklerstudios aus Japan, China, Korea, Singapur und Malaysia intensiviert.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den gezeigten Spielen, den kulturellen Kollaborationen sowie den zahlreichen Neuigkeiten für Game Pass-Abonnenten, die sich auf eine Fülle neuer Inhalte freuen dürfen.