Tokyo Game Show 2026: Messe wird im September erstmals auf fünf Tage erweitert

Die Tokyo Game Show 2026 wurde offiziell angekündigt. Gleichzeitig haben die Veranstalter das neue Key Visual sowie den Termin der kommenden Messe veröffentlicht.

Erstmals in der Geschichte der Veranstaltung wird die Tokyo Game Show über fünf Tage hinweg stattfinden. Das Event läuft vom 17. bis 21. September 2026 und erweitert damit den bisherigen Messezeitraum.

Die Tokyo Game Show zählt zu den wichtigsten Gaming-Messen weltweit und richtet sich sowohl an das japanische Publikum als auch an internationale Spieler und Publisher. In den vergangenen Jahren nutzten zahlreiche Unternehmen die Veranstaltung für neue Ankündigungen, Trailer und Präsentationen kommender Spiele.

Rund um den Zeitraum der Messe veranstalteten auch PlayStation und Xbox regelmäßig eigene Präsentationen oder begleitende Events mit Fokus auf den japanischen und globalen Markt. Entsprechend dürfte auch die Ausgabe 2026 erneut als wichtiger Termin für neue Spiele-Enthüllungen gelten.