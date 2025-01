Tokyo Xtreme Racer: Rückkehr nach 18 Jahren offiziell bestätigt

Im Juni 2006 haben wir das erste Mal über Tokyo Extreme Racer (Import Tuner Challenge) von Genki berichtet.

Rund 18 Jahre später wurde nun Tokyo Xtreme Racer angekündigt, das am 23. Januar 2025 auf dem PC via Steam im Early Access starten wird.

Die Entwickler haben bekannt gegeben, dass man sich für den Start für den PC entschieden hat, um mit der Rennspiel-Community kontinuierlich an dem Spiel zu arbeiten und die Wünsche der Fans umzusetzen.

Zwar hat man noch keine weiteren Plattformen bestätigt, aber auch nicht ausgeschlossen. Eine Umsetzung für Konsolen könnte also mit Version 1.0 reine Formsache sein.

Hier die offizielle Nachricht der Produzenten:

„Nach einer 18-jährigen Pause kehrt Tokyo Xtreme Racer endlich zurück. Fans und neue sind seit der Ankündigung unseres neuen Titels gespannt, auf das was wir angekündigt haben, aber eine Frage haben wir immer wieder gestellt bekommen. Klar, Tokyo Xtreme Racer kommt zurück – aber wann kommt es zurück? Nun, Genki freut sich, euch mitteilen zu können, dass Tokyo Xtreme Racer am am 23. Januar 2025 auf Steam als Early Access-Titel erscheint.“

„Warum Steam Early Access? Die einfache Antwort ist, dass wir sehr gespannt auf das Feedback von unseren Spielern sind. Unsere Fans sind einige der leidenschaftlichsten in der Rennsport-Community (sie haben uns fast zwei Jahrzehnte lang die Treue gehalten), und es wäre undenkbar von uns, wenn wir nicht auf ihre Gedanken und ihr Feedback zu unserem neuen Spiel eingehen würden. Durch die Einbeziehung des Feedback, wollen wir das Spiel weiter verbessern und weiterentwickeln, um ein hervorragendes Erlebnis für unsere Fans zu bieten.“

In den vergangenen 18 Jahren haben sich die Branche und das Genre erheblich verändert. Die Umgebung, in der Menschen Spiele spielen, und die Technologie hinter der Spielentwicklung haben sich schnell weiterentwickelt und ermöglichen eine Vielzahl von Plattformen wie PC, Mobile und VR. Der Grund, warum wir uns zuerst für den PC entschieden haben, war, weil wir glauben, dass er unseren Fans auf der ganzen Welt den einfachsten Zugang bieten wird. Fans auf der ganzen Welt haben Zugang und erlaubt es uns, das Spiel so schnell wie möglich zu verbessern, wie wir können.“

„Wir würden uns freuen, wenn die Spieler uns auf alles hinweisen würden, was sie am Spiel verbessern würden. Euer Feedback wird unser neuestes Spiel nur noch besser machen.“