The Division – Definitive Edition: Definitiv ohne Verbesserungen überraschend veröffentlicht

The Division: Ubisoft veröffentlicht überraschend eine „Definitive Edition“ – ohne jede Verbesserung.

Ohne große Ankündigung hat Ubisoft eine Definitive Edition von Tom Clancy’s The Division veröffentlicht.

Die Neuauflage bündelt das Hauptspiel und sämtliche Season‑Pass‑Erweiterungen, verzichtet jedoch vollständig auf technische Verbesserungen oder zusätzliche Features. Statt eines Remasters oder einer überarbeiteten Fassung erwartet euch eine Sammlung aller Inhalte, wie sie bereits seit Jahren verfügbar sind.

Im Mittelpunkt steht das vollständige Paket der drei Erweiterungen. Der Untergrund führt euch in die prozedural generierten Tunnel unter Manhattan, während Überleben den Fokus auf harsche Bedingungen und einen tödlichen Blizzard legt. Letztes Gefecht ergänzt das Erlebnis um einen kompetitiven Modus, in dem bis zu sechzehn Spieler ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ergänzend dazu enthält die Edition kosmetische Sets, Waffenskins und weitere Anpassungsmöglichkeiten, die euren Agenten optisch erweitern.

Inhaltlich bleibt The Division unverändert. Das Spiel setzt weiterhin auf eine permanente Onlineverbindung und bietet die bekannte Mischung aus taktischem Shooter‑Gameplay und einer winterlichen Interpretation von New York.

Die Definitive Edition dient damit vor allem als Komplettpaket für alle, die das gesamte Material in einer einzigen Fassung erwerben möchten.

Der Preis liegt bei 49,99 Euro, womit Ubisoft die Edition klar als Gesamtbundle positioniert, ohne den Anspruch einer modernisierten Version zu erheben.

  1. Ash2X 313720 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 04.02.2026 - 08:53 Uhr

    Sind ja nicht die ersten die sowas machen…aber in Zeiten von Patches wären Performance-Optionen schon sinnvoll und nicht kompliziert.

  2. Ralle89 78100 XP Tastenakrobat Level 4 | 04.02.2026 - 09:04 Uhr

    Macht die definitive Edition da eigentlich überhaupt Sinn wenn es keine Verbesserung gibt 🤔

