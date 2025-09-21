Tomb Raider Anniversary: Leak deutet auf Release für moderne Plattformen hin

Leak enthüllt Tomb Raider Anniversary für PS4 – Kommt das Kultspiel auch für Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2?

Ein neuer Leak begeistert die Community von Lara Croft: Die Trophy-Liste von Tomb Raider Anniversary ist für die PlayStation 4 aufgetaucht und liefert damit deutliche Hinweise auf eine Neuveröffentlichung des Klassikers für moderne Plattformen.

Tomb Raider Anniversary erschien ursprünglich 2007 als Neuauflage des ersten Teils der Reihe und zählt bis heute zu den beliebtesten Abenteuern von Lara Croft. Mit dem möglichen Release auf der PS4 könnten Fans das ikonische Spiel mit aktualisierter Steuerung und Unterstützung für Trophäen erneut erleben.

Da in der Vergangenheit viele Neuauflagen der Serie nicht nur auf PlayStation, sondern auch auf Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch veröffentlicht wurden, ist es sehr wahrscheinlich, dass Tomb Raider Anniversary ebenfalls auf weiteren Plattformen erscheint.

Besonders ein Launch für die Xbox Series X|S sowie die Nintendo Switch 2 würde die Reichweite des Spiels deutlich vergrößern und eine neue Generation von Spielerinnen und Spielern in die Welt von Tomb Raider einführen.

Offiziell bestätigt ist der Release bisher nicht, doch die geleakten PS4-Trophäen sind ein starkes Indiz für eine baldige Ankündigung.