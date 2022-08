Tomb Raider Anniversary: Remaster soll 2021 eingestellt worden sein

Autor:, in / Tomb Raider Anniversary

Angeblich war ein Remaster von Tomb Raider Anniversary in Arbeit, wurde aber von Square Enix eingestellt.

Im vergangenen Jahr plante Square Enix offenbar aus Anlass des 25. Geburtstags der Reihe ein Remaster von Tomb Raider Anniversary zu veröffentlichen.

Tomb Raider Anniversary ist bereits ein Remake des ersten Teils. Während das Original 1996 erschien, kam das Remake 2007 unter anderem für Xbox 360 und PlayStation 3 auf den Markt.

Die Fanseite TheRaiderOrg behauptet, dass Virtuous Studios das Remaster umsetzen sollte und dazu die Engine von Return to the Tomb Raider der Xbox One und PlayStation 4 verwenden wollte. Gameplay-Elemente der Survial Trilogie sollten das Remaster ergänzen.

Square Enix habe das Projekt dann aber eingestellt und auch das originale Ende mit einer Referenz zu Jacqueline Natla herausgeschnitten.