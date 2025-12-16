Tomb Raider: Catalyst: Bisher größtes Lara Croft-Spiel des Entwicklers

Bei den Game Awards 2025 stellte Crystal Dynamics zur Freude der Fans gleich zwei neue Titel aus dem Tomb-Raider-Universum vor. Tomb Raider: Legacy of Atlantis, ein Remake des ursprünglichen Spiels, und Tomb Raider: Catalyst, ein komplett neuer Teil der Reihe, der erscheinen soll.

Beide Projekte sollen unterschiedliche Facetten der Serie abdecken und sowohl Nostalgie als auch frische Impulse liefern.

Gegenüber Gamesradar+ erklärte Franchise Director Scot Amos, wie sich Catalyst in die bestehende Zeitlinie einordnet.

Der neue Titel spielt demnach chronologisch nach allen bisherigen Abenteuern von Lara Croft und zeigt sie an dem aktuellsten Punkt ihrer Karriere.

Dennoch betonte Amos, dass insbesondere Neueinsteiger keine Vorkenntnisse benötigen, da die Geschichte bewusst so gestaltet wurde, dass sie eigenständig verständlich und als in sich geschlossenes Abenteuer erlebbar ist.

Inhaltlich führt Tomb Raider: Catalyst Lara Croft erstmals nach Nordindien, eine für sie völlig neue Region. Die Entwickler versprechen eine abwechslungsreiche Umgebung mit weitläufigen Landschaften, die zum Erkunden einladen und für alle Spielertypen gleichermaßen zugänglich sein sollen.

Laut Crystal Dynamics handelt es sich dabei um das bislang größte Tomb-Raider-Spiel, was die Erwartungen an Umfang und Entdeckerfreude entsprechend hoch ansetzt.