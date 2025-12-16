Tomb Raider: Catalyst: Bisher größtes Lara Croft-Spiel des Entwicklers

Bei den Game Awards 2025 stellte Crystal Dynamics zur Freude der Fans gleich zwei neue Titel aus dem Tomb-Raider-Universum vor. Tomb Raider: Legacy of Atlantis, ein Remake des ursprünglichen Spiels, und Tomb Raider: Catalyst, ein komplett neuer Teil der Reihe, der erscheinen soll.
Beide Projekte sollen unterschiedliche Facetten der Serie abdecken und sowohl Nostalgie als auch frische Impulse liefern.
Gegenüber Gamesradar+ erklärte Franchise Director Scot Amos, wie sich Catalyst in die bestehende Zeitlinie einordnet.
Der neue Titel spielt demnach chronologisch nach allen bisherigen Abenteuern von Lara Croft und zeigt sie an dem aktuellsten Punkt ihrer Karriere.
Dennoch betonte Amos, dass insbesondere Neueinsteiger keine Vorkenntnisse benötigen, da die Geschichte bewusst so gestaltet wurde, dass sie eigenständig verständlich und als in sich geschlossenes Abenteuer erlebbar ist.
Inhaltlich führt Tomb Raider: Catalyst Lara Croft erstmals nach Nordindien, eine für sie völlig neue Region. Die Entwickler versprechen eine abwechslungsreiche Umgebung mit weitläufigen Landschaften, die zum Erkunden einladen und für alle Spielertypen gleichermaßen zugänglich sein sollen.
Laut Crystal Dynamics handelt es sich dabei um das bislang größte Tomb-Raider-Spiel, was die Erwartungen an Umfang und Entdeckerfreude entsprechend hoch ansetzt.
Gucke mir erstmal das Remake an. Wenn mir das gefällt, dann gehts an Catalyst
Auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Das Setting klingt spannend und passt super zur Reihe. Groß klingt zwar erstmal gut, aber bringt auch seine Gefahren mit. Hoffe sie überheben sich damit nicht.
Okay wieder nur ein Schauplatz und Openworld, da favorisier ich lieber die alten Tomb Raiders.
Ich will Abwechslung und verschiedene Settings, habs schon oft gesagt, Indy hat es genau richtig für mich gemacht, wenn Lara nur etwas an das Indy Game annähert dann wäre es okay.
Jepp, das sehe ich auch so.
Die Trailer sahen sehr vielversprechend aus, vor allem der zu Legacy of Atlantis
An dem Remake des 1. Teils hab ich ehrlich gesagt kein Interesse dafür aber umso mehr zu dem komplett neuen Teil, auch wenn’s noch ne halbe Ewigkeit bis dahin dauert 🙁
Bin schon gespannt, ob sie es schaffen eine interessante offene Welt zu entwickeln, wird wahrscheinlich ein Mix aus offen und schlauchigen Dungeons.
Das größte brauche ich nicht. Es muss nicht immer alles größer werden.
Hoffentlich übernehmen sie sich damit nicht
Wäre mal Zeit für ein richtiges gutes Tomb Raider.