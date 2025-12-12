Tomb Raider: Catalyst: So episch kehrt Lara 2027 zurück

Lara Croft ist zurück! Der erste Catalyst-Teaser entfesselt das größte Tomb-Raider-Comeback aller Zeiten!

Mit dem ersten Teaser zu Tomb Raider: Catalyst bestätigt Crystal Dynamics die Rückkehr einer der bekanntesten Figuren der Spielegeschichte.

Das neue Abenteuer erscheint 2027 und soll den nächsten großen Schritt für das Franchise markieren.

Der Trailer konzentriert sich vor allem auf Atmosphäre und Ton, deutet aber bereits an, dass Lara Croft in einer von mythischen Kräften erschütterten Welt agiert. Visuell setzt das kurze Material auf cineastische Szenen, zerklüftete Landschaften und eine bedrohliche Stimmung, die darauf hinweist, dass Catalyst deutlich mystischer ausfallen könnte als die jüngsten Serienableger.

Die Vorstellung des Teasers dient als Auftakt für eine neue Ära der Reihe, die zum 30. Jubiläum des Franchise gleichzeitig ein modernes Abenteuer und eine klare Weiterentwicklung von Laras Charakter verspricht.

Zuvor erscheint im Jahr 2026 Tomb Raider: Legacy of Atlantis und feiert ebenfalls 30 Jahre Tomb Raider mit einem atemberaubenden Remake.