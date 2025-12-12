Tomb Raider: Catalyst: So episch kehrt Lara 2027 zurück

Mit dem ersten Teaser zu Tomb Raider: Catalyst bestätigt Crystal Dynamics die Rückkehr einer der bekanntesten Figuren der Spielegeschichte.
Das neue Abenteuer erscheint 2027 und soll den nächsten großen Schritt für das Franchise markieren.
Der Trailer konzentriert sich vor allem auf Atmosphäre und Ton, deutet aber bereits an, dass Lara Croft in einer von mythischen Kräften erschütterten Welt agiert. Visuell setzt das kurze Material auf cineastische Szenen, zerklüftete Landschaften und eine bedrohliche Stimmung, die darauf hinweist, dass Catalyst deutlich mystischer ausfallen könnte als die jüngsten Serienableger.
Die Vorstellung des Teasers dient als Auftakt für eine neue Ära der Reihe, die zum 30. Jubiläum des Franchise gleichzeitig ein modernes Abenteuer und eine klare Weiterentwicklung von Laras Charakter verspricht.
Zuvor erscheint im Jahr 2026 Tomb Raider: Legacy of Atlantis und feiert ebenfalls 30 Jahre Tomb Raider mit einem atemberaubenden Remake.
Wow 🙂 aber seit wann gehört Tomb Raider zu Amazon ?
Vom Gefühl her hat mich irgendwas gestört, beim Remake war ich vollkommen zufrieden, aber hier bin ich mir nicht sicher, nächstes Jahr werden sie sicher Gameplay zeigen, dann kann ich das besser bewerten.
Finde sie haben es zu früh angekündigt.
Hab einige Teile von Tomb Raider nun nicht gespielt, keine Ahnung ob ich das noch nachhole und wie es mit diesem Teil ausschaut, also mal sehen, was die Frau Croft für mich noch bringt.
Gefällt mir. Mich würde noch interessieren, ob es so wie die letzten 3 Teile in größeren Arealen spielt oder klassisch linear gehalten wurde.
Unglaublich, was hier auf die Beine gestellt wird!
Irgendwie hat das Spiel, dem Teaser nach zu urteilen, Tomb Raider Legend Vibes.
Der Sprung in der Reihe wird sich definittiv wie von Tomb Raider Angel of Darkness zu Legend anfühlen.
Lara Croft is back!
Sehr fett. 2 quasi neue Tomb Raider games. Whoop whoop
Dann weiß man ja worauf man sich freuen kann