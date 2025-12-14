Tomb Raider: Catalyst: Vergessene Story wird nach 17 Jahren fortgesetzt

Crystal Dynamics begeistert Fans: Diese Lara Croft habt ihr seit Underworld nie wieder gesehen!

Mit Tomb Raider: Catalyst knüpft Crystal Dynamics erstmals seit fast zwei Jahrzehnten wieder direkt an die Ereignisse der Legend-Trilogie an und setzt die Geschichte von Lara Croft zeitlich Jahre nach Tomb Raider: Underworld aus dem Jahr 2008 fort.

Damit wird eine Erzählphase des Franchise wieder aufgegriffen, die nach dem großen Reboot von 2013 lange unbeachtet blieb. Während die moderne Reboot-Trilogie Laras Ursprungsgeschichte erzählte und ihren Weg zur Abenteurerin neu definierte, blieb ihre weitere Entwicklung in der ursprünglichen Zeitlinie offen.

Tomb Raider: Catalyst positioniert sich nun klar als Fortsetzung dieser früheren Handlungsebene. Laut Crystal Dynamics dient die Reboot-Trilogie rückblickend als Ursprungsgeschichte, während Catalyst eine deutlich erfahrenere, gereifte Lara Croft zeigt, die bereits zahlreiche Expeditionen, Verluste und Entdeckungen hinter sich hat.

Die neue Geschichte setzt in einer Phase ein, in der Lara als etablierte Abenteurerin agiert und sich mit den Konsequenzen vergangener Ereignisse auseinandersetzen muss.

Im Rahmen der Ankündigung bei den Game Awards wurde deutlich gemacht, dass Tomb Raider: Catalyst bewusst eine Brücke zwischen den klassischen Spielen und der modernen Neuinterpretation schlägt.

Parallel dazu entsteht mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis ein vollständiges Remake des ersten Spiels von 1996, während Catalyst den narrativen Blick nach vorn richtet. Damit verfolgt die Serie erstmals seit Langem zwei unterschiedliche kreative Ansätze gleichzeitig.

Tomb Raider: Catalyst markiert einen wichtigen Einschnitt für das Franchise, da es die lange ruhende Zeitlinie nach Underworld wieder aktiviert und Lara Crofts Geschichte jenseits ihres Ursprungs weitererzählt. Fans dürfen sich auf eine Fortsetzung freuen, die die klassische Kontinuität respektiert und gleichzeitig eine modern erzählte, erfahrene Heldin in den Mittelpunkt stellt.