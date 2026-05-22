Tomb Raider I-III Remastered: Für PC derzeit kostenlos im Epic Games Store erhältlich

Im Epic Games Store steht aktuell eine bekannte Spielesammlung kostenlos zur Verfügung: Tomb Raider I-III Remastered kann für begrenzte Zeit ohne zusätzliche Kosten für PC heruntergeladen werden.

Die Sammlung mit Lara Croft umfasst die modernisierten Versionen der ersten drei Tomb-Raider-Spiele und kostet normalerweise 26,99 Euro. Im Rahmen der aktuellen Aktion wird der Titel jedoch zeitlich befristet gratis angeboten.

Die kostenlose Verfügbarkeit gilt bis zum 28. Juni. Danach kehrt das Spiel voraussichtlich wieder zum regulären Preis zurück und ist nicht mehr ohne Kauf erhältlich.

Wie bei den regelmäßigen Gratis-Aktionen im Epic Games Store genügt es, das Spiel innerhalb des Aktionszeitraums der eigenen Bibliothek hinzuzufügen, um es dauerhaft zu behalten.

Damit erweitert Epic Games erneut sein wöchentliches Angebot an kostenlosen Titeln und bietet Spielern die Möglichkeit, bekannte Klassiker in überarbeiteter Form ohne zusätzliche Kosten zu erleben.