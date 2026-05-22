Tomb Raider I-III Remastered: Für PC derzeit kostenlos im Epic Games Store erhältlich

Im Epic Games Store steht aktuell eine bekannte Spielesammlung kostenlos zur Verfügung: Tomb Raider I-III Remastered kann für begrenzte Zeit ohne zusätzliche Kosten für PC heruntergeladen werden.
Die Sammlung mit Lara Croft umfasst die modernisierten Versionen der ersten drei Tomb-Raider-Spiele und kostet normalerweise 26,99 Euro. Im Rahmen der aktuellen Aktion wird der Titel jedoch zeitlich befristet gratis angeboten.
Die kostenlose Verfügbarkeit gilt bis zum 28. Juni. Danach kehrt das Spiel voraussichtlich wieder zum regulären Preis zurück und ist nicht mehr ohne Kauf erhältlich.
Wie bei den regelmäßigen Gratis-Aktionen im Epic Games Store genügt es, das Spiel innerhalb des Aktionszeitraums der eigenen Bibliothek hinzuzufügen, um es dauerhaft zu behalten.
Damit erweitert Epic Games erneut sein wöchentliches Angebot an kostenlosen Titeln und bietet Spielern die Möglichkeit, bekannte Klassiker in überarbeiteter Form ohne zusätzliche Kosten zu erleben.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für den Hinweiß
Schon gesichert. Habe ich sowieso schon für Xbox & Switch. 😀
Hobbla, da schau ich doch Grad mol vorbei💁🏻
Dafür werde ich mir kein Epic-Konto anlegen.
Hab ik schon mitgenommen 😅✌🏻 danke für die Info ✌🏻 bis Juni is et for FREE? Dachte das geht immer nur ne Woche 🤔
Werde ich mitnehmen, danke für die Info.
Hab ich direkt zugeschlagen😊👍