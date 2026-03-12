Tomb Raider I-III Remastered: Neuer Challenge Mode gratis – Lara wird jetzt richtig herausgefordert

Square Enix und Crystal Dynamics haben für Tomb Raider I-III Remastered einen neuen Challenge Mode veröffentlicht, der Spielern ein kostenloses Upgrade für alle Plattformen bietet. Mit dieser Erweiterung können Spieler die klassischen Abenteuer von Lara Croft auf Xbox One und Xbox Series X|S noch intensiver erleben.
Der Challenge Mode erlaubt es, Levels nach Belieben anzupassen: Gesundheit, Schaden, Boni, Gegner und mehr lassen sich modifizieren, um die eigenen Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Je höher die gewählte Schwierigkeitsstufe, desto größer die Belohnungen und freischaltbaren Inhalte.
Zusätzlich gibt es 10 neue Outfits, die nicht nur optische Änderungen bieten, sondern auch Laras Fähigkeiten verbessern. So lassen sich im nächsten Durchlauf noch größere Herausforderungen meistern. Wer seine Sammlung erweitern möchte, kann sich außerdem über 15 neue Achievements freuen, die exklusiv für den Challenge Mode hinzugefügt wurden.
Mit allen bisherigen Erweiterungen, geheimen Levels und dem neuen Challenge Mode bietet das Remaster die vollständige Tomb Raider I-III-Erfahrung für Fans und Neueinsteiger.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich hab die Trilogie. Das geht einfach gar nicht mehr. Alte Games in schöner sind halt weiterhin nur alte Games.
Okay, habe mir mehr erhofft. Schön, dass die sich bemüht haben, aber ich werde es in nächster Zeit nicht mehr spielen. Das Update reizt mich absolut gar nicht. Hätte auf ein schönes Remastered von Legend oder Underworld gehofft.
Wegen dem Blödsinn der ganze Tamtam im Vorfeld?
Schade kein LAU Remaster.
Die Outfits sind aber cool.
Levelauswahl gibt’s aber sicherlich immer noch nicht ^^
Müsste endlich mal Teil 3 beenden, den mochte ich früher schon nicht und Remaster nicht besser geworden – sieht nur schöner aus.
1 und 2 hab ich schon öfters durchgedaddelt.
Doch eher enttäuschend würde ich sagen, aber hat zum lächerlichen Teaser Trailer gepasst 😅.
Habe bei Trueachievements gelesen das ein paar taffe Challenges dabei sind. Ich bin gespannt und werde mich daran probieren. Die neuen Outfits finde ich echt cool.
ich finds cool. Ich habe das Spiel meiner Verlobten zum Release geschenkt, da sie es uuuuuuuunbedingt spielen wollte und es ihr lieblingsspiel aus der Kindheit gewesen ist. Bisherige Spielzeit von ihr ca. 30 Minuten. xD
Er nicht wirklich interessant für mich