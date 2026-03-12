Tomb Raider I-III Remastered: Neuer Challenge Mode gratis – Lara wird jetzt richtig herausgefordert

8 Autor: , in News / Tomb Raider I-III Remastered
Übersicht
Image: Aspyr

Tomb Raider I-III Remastered erhält einen kostenlosen Challenge Mode mit neuen Outfits, Level-Modifikatoren und zusätzlichen Achievements.

Square Enix und Crystal Dynamics haben für Tomb Raider I-III Remastered einen neuen Challenge Mode veröffentlicht, der Spielern ein kostenloses Upgrade für alle Plattformen bietet. Mit dieser Erweiterung können Spieler die klassischen Abenteuer von Lara Croft auf Xbox One und Xbox Series X|S noch intensiver erleben.

Der Challenge Mode erlaubt es, Levels nach Belieben anzupassen: Gesundheit, Schaden, Boni, Gegner und mehr lassen sich modifizieren, um die eigenen Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Je höher die gewählte Schwierigkeitsstufe, desto größer die Belohnungen und freischaltbaren Inhalte.

Zusätzlich gibt es 10 neue Outfits, die nicht nur optische Änderungen bieten, sondern auch Laras Fähigkeiten verbessern. So lassen sich im nächsten Durchlauf noch größere Herausforderungen meistern. Wer seine Sammlung erweitern möchte, kann sich außerdem über 15 neue Achievements freuen, die exklusiv für den Challenge Mode hinzugefügt wurden.

Mit allen bisherigen Erweiterungen, geheimen Levels und dem neuen Challenge Mode bietet das Remaster die vollständige Tomb Raider I-III-Erfahrung für Fans und Neueinsteiger.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Tomb Raider I-III Remastered

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. DrFreaK666 230845 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.03.2026 - 18:16 Uhr

    Ich hab die Trilogie. Das geht einfach gar nicht mehr. Alte Games in schöner sind halt weiterhin nur alte Games.

    1
  2. Aeternitatis 52265 XP Nachwuchsadmin 5+ | 12.03.2026 - 18:28 Uhr

    Okay, habe mir mehr erhofft. Schön, dass die sich bemüht haben, aber ich werde es in nächster Zeit nicht mehr spielen. Das Update reizt mich absolut gar nicht. Hätte auf ein schönes Remastered von Legend oder Underworld gehofft.

    0
  4. Homunculus 299360 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.03.2026 - 18:55 Uhr

    Schade kein LAU Remaster.

    Die Outfits sind aber cool.
    Levelauswahl gibt’s aber sicherlich immer noch nicht ^^

    Müsste endlich mal Teil 3 beenden, den mochte ich früher schon nicht und Remaster nicht besser geworden – sieht nur schöner aus.

    1 und 2 hab ich schon öfters durchgedaddelt.

    0
  5. Katanameister 354840 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 12.03.2026 - 19:16 Uhr

    Doch eher enttäuschend würde ich sagen, aber hat zum lächerlichen Teaser Trailer gepasst 😅.

    0
  6. Robilein 1227810 XP Xboxdynasty Legend Platin | 12.03.2026 - 19:16 Uhr

    Habe bei Trueachievements gelesen das ein paar taffe Challenges dabei sind. Ich bin gespannt und werde mich daran probieren. Die neuen Outfits finde ich echt cool.

    0
  7. RumRoGERs 130505 XP Elite-at-Arms Bronze | 12.03.2026 - 19:52 Uhr

    ich finds cool. Ich habe das Spiel meiner Verlobten zum Release geschenkt, da sie es uuuuuuuunbedingt spielen wollte und es ihr lieblingsspiel aus der Kindheit gewesen ist. Bisherige Spielzeit von ihr ca. 30 Minuten. xD

    0

Hinterlasse eine Antwort