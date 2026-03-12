Tomb Raider I-III Remastered: Neuer Challenge Mode gratis – Lara wird jetzt richtig herausgefordert

Square Enix und Crystal Dynamics haben für Tomb Raider I-III Remastered einen neuen Challenge Mode veröffentlicht, der Spielern ein kostenloses Upgrade für alle Plattformen bietet. Mit dieser Erweiterung können Spieler die klassischen Abenteuer von Lara Croft auf Xbox One und Xbox Series X|S noch intensiver erleben.

Der Challenge Mode erlaubt es, Levels nach Belieben anzupassen: Gesundheit, Schaden, Boni, Gegner und mehr lassen sich modifizieren, um die eigenen Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Je höher die gewählte Schwierigkeitsstufe, desto größer die Belohnungen und freischaltbaren Inhalte.

Zusätzlich gibt es 10 neue Outfits, die nicht nur optische Änderungen bieten, sondern auch Laras Fähigkeiten verbessern. So lassen sich im nächsten Durchlauf noch größere Herausforderungen meistern. Wer seine Sammlung erweitern möchte, kann sich außerdem über 15 neue Achievements freuen, die exklusiv für den Challenge Mode hinzugefügt wurden.

Mit allen bisherigen Erweiterungen, geheimen Levels und dem neuen Challenge Mode bietet das Remaster die vollständige Tomb Raider I-III-Erfahrung für Fans und Neueinsteiger.