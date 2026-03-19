Tomb Raider I-III Remastered: Outfits mit KI erstellt? Entwickler weist Vorwürfe zurück

Tomb Raider I bis III Remastered gerät nach dem Challenge Mode Update wegen fehlerhafter Inhalte und KI Vorwürfen unter Druck, während Aspyr Stellung bezieht.

Ein eigentlich geplantes Feature-Update hat sich für Tomb Raider I-III Remastered zu einem handfesten Problem entwickelt. Mit der Einführung des sogenannten Challenge Mode sollte frischer Inhalt ins Spiel kommen, doch stattdessen steht das Update im Zentrum massiver Kritik.

Im Fokus der Diskussion stehen vor allem neue Outfits, die bei vielen Spielern auf deutliche Ablehnung stoßen. Neben der als gering empfundenen Qualität entstand schnell der Verdacht, dass diese Inhalte mithilfe generativer KI erstellt worden sein könnten. Diese Annahme verbreitete sich rasch innerhalb der Community und sorgte für zusätzlichen Unmut.

Die Auswirkungen spiegeln sich deutlich in den Nutzerbewertungen wider. Auf Steam sind 71 Prozent der jüngsten Rezensionen negativ ausgefallen, was die angespannte Stimmung rund um das Update unterstreicht. Viele Spieler berichten zudem von technischen Problemen, die das Spielerlebnis erheblich beeinträchtigen sollen.

Das verantwortliche Studio Aspyr hat sich inzwischen öffentlich zu Wort gemeldet und die Vorwürfe klar zurückgewiesen. In einer Stellungnahme betont das Team, dass sämtliche Outfits von eigenen Künstlern erstellt wurden und keine KI-generierten Assets zum Einsatz kamen.

Gleichzeitig kündigte Aspyr an, an einem Patch zu arbeiten, der sowohl Texturprobleme als auch technische Fehler beheben soll. Weitere Updates seien bereits in Vorbereitung, um plattformübergreifend Verbesserungen umzusetzen.

Trotz dieser Klarstellung ebbt die Kritik bislang nicht ab. In direkten Reaktionen werfen Spieler dem Studio vor, irreführende Informationen zu verbreiten, und verweisen unter anderem auf vermeintlich KI-generiertes Bildmaterial im Zusammenhang mit dem Update. Die Situation wird zusätzlich durch Berichte verschärft, wonach der Challenge Mode in mehreren Bereichen zu funktionalen Problemen geführt haben soll.

Damit steht Tomb Raider I-III Remastered aktuell vor der Herausforderung, das Vertrauen der Community zurückzugewinnen, während gleichzeitig an technischen Lösungen gearbeitet wird.