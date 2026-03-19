Tomb Raider I-III Remastered: Outfits mit KI erstellt? Entwickler weist Vorwürfe zurück

Ein eigentlich geplantes Feature-Update hat sich für Tomb Raider I-III Remastered zu einem handfesten Problem entwickelt. Mit der Einführung des sogenannten Challenge Mode sollte frischer Inhalt ins Spiel kommen, doch stattdessen steht das Update im Zentrum massiver Kritik.
Im Fokus der Diskussion stehen vor allem neue Outfits, die bei vielen Spielern auf deutliche Ablehnung stoßen. Neben der als gering empfundenen Qualität entstand schnell der Verdacht, dass diese Inhalte mithilfe generativer KI erstellt worden sein könnten. Diese Annahme verbreitete sich rasch innerhalb der Community und sorgte für zusätzlichen Unmut.
Die Auswirkungen spiegeln sich deutlich in den Nutzerbewertungen wider. Auf Steam sind 71 Prozent der jüngsten Rezensionen negativ ausgefallen, was die angespannte Stimmung rund um das Update unterstreicht. Viele Spieler berichten zudem von technischen Problemen, die das Spielerlebnis erheblich beeinträchtigen sollen.
Das verantwortliche Studio Aspyr hat sich inzwischen öffentlich zu Wort gemeldet und die Vorwürfe klar zurückgewiesen. In einer Stellungnahme betont das Team, dass sämtliche Outfits von eigenen Künstlern erstellt wurden und keine KI-generierten Assets zum Einsatz kamen.
Gleichzeitig kündigte Aspyr an, an einem Patch zu arbeiten, der sowohl Texturprobleme als auch technische Fehler beheben soll. Weitere Updates seien bereits in Vorbereitung, um plattformübergreifend Verbesserungen umzusetzen.
Trotz dieser Klarstellung ebbt die Kritik bislang nicht ab. In direkten Reaktionen werfen Spieler dem Studio vor, irreführende Informationen zu verbreiten, und verweisen unter anderem auf vermeintlich KI-generiertes Bildmaterial im Zusammenhang mit dem Update. Die Situation wird zusätzlich durch Berichte verschärft, wonach der Challenge Mode in mehreren Bereichen zu funktionalen Problemen geführt haben soll.
Damit steht Tomb Raider I-III Remastered aktuell vor der Herausforderung, das Vertrauen der Community zurückzugewinnen, während gleichzeitig an technischen Lösungen gearbeitet wird.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das mit den ki-diskussionen nimmt langsam überhand. Jetzt wird einfach nur noch alles hinterfragt…
Bist du auf Insta oder Twitter unterwegs?
KA ob da einige auch einfach nur Trollen, aber wie oft ich unter Videos mittlerweile Anschuldigung lese, dass es mit AI erstellt wurde..
Hexenjagd der Neuzeit ist das.
Bin selbst in den sozialen Medien unterwegs und kann nur sagen, dass KI da mittlerweile überhand nimmt. Es gibt ziemlich viele die das nutzen, das geht soweit, dass sogar Videos von anderen genommen werden und einfach mit KI überarbeitet. Erkennt man erst meistens auf den zweiten Blick, da zum Beispiel die Gesichtszüge und Bewegung 1 zu 1 gleich sind. Gerade unter Musikern kommt die KI und das Talent geht. So geht es mittlerweile mit allem. Kein Wunder das alles hinterfragt wird. Es wird einfach überall genutzt, auch in der Spieleindustrie.
Content klauen und bearbeiten ist übel.. Bekomme immer nur bissel was mit, meide aber auch Leute, die KI nutzen.
Hatte z.B. eine CC gesehen, deren Videos geklaut wurden und ihr Kopf in denen durch KI ersetzt wurde..
Bin hauptsächlich im Zeichen-Kunst Bereich unterwegs und da reagiert man sehr allergisch auf KI – verständlich.
Mit den Musikern ist traurig.. aber auch echt schwer.. hab da auf YouTube bereits bemerkt, dass es oft für die Musikvideos verwendet wird. Da frag ich mich auch, wieso manche Musiker da kein moralischen Kompass besitzen.. sie sind doch auch Künstler.
Langsam müssen echt mal Gesetze dafür her und eine Plattform Übergreifende Kennzeichnung.
Ja, das ist echt traurig. Viele erkennen KI Künstler und deren Content nicht. Ich könnte dann immer verzweifeln, wenn die gespielten Noten nicht zur Musik passen oder der Schlagzeuger ins Leere schlägt und die Leute dann kommentieren „Du bist so talentiert“ usw…. Ich meide solche Profile auch, aber manchmal muss ich dann trotzdem mal unter einigen KI Videos mein Kommentar ablassen. Ich hoffe echt, dass solche Leute gebannt werden und endlich mal gesetzlich da ein Riegel vorgeschoben wird.
Haben wir keine anderen Probleme, als ständig auf diesem Thema rumzureiten?
Das Update ist doch kostenlos, oder nicht? Da sollten die Spieler lieber dankbar sein und sich daran erfreuen.
Die schlechte Qualität kann man natürlich kritisieren und wenn es behoben wird, ist es doch gut.
Ja.. durch das neue Studio, das für den Patch zuständig war, haben sich die Leute bei Aspyr keinen Gefallen getan..
Bin ja auch in der TR Bubble unterwegs und ohje.. das letzte Update wird richtig zerissen..
Vor allem der Save Bug würde mich richtig anpissen. Zum Glück noch nicht aktualisiert und warte damit auch bis Aspyr Hotfix veröffentlicht.
Mit KI ist mir persönlich nicht aufgefallen und ich mag die neuen Outfits. Der Verdacht kam ja wohl vor allem wegen einem Render auf, auf dem Lara im neuen Outfit nicht wie Lara aussieht.
In der heutigen Zeit sind solche Diskussionen leider nicht mehr abzuwenden .
Alles kann mit KI erstellt und bearbeitet werden .
Damit muss sich die Gaming Industrie abfinden.
Klar ist es nervtötend aber wir sehen ja immer öfters wozu KI mittlerweile verwendet wird.
Traurig aber leider Realität , die Technologie wird immer hinterfragt werden .
Es wäre fast besser gewesen wenn man KI niemals erfunden hätte , meine Meinung
So toll KI auch sein kann, hast du absolut recht.
2 Outfits habe ich schon erspielt. Gut, dass die Fehler behoben werden. Sollten aber nicht auftreten.
Sehen aber auch echt nicht wirklich gut aus 😃
Hab ich das jetzt richtig verstanden? Da kam ein Patch umsonst und sie heulen wegen Bonusoutfits rum für die sie nichts extra bezahlen mussten?
Die Outfits sind nur das Sahne-Bonbon.
Die meisten „heulen“ rum, weil der Patch massig an Bugs in Spiel gebracht hat u.a. zerschießt er dir auch die Saves, wenn du Pech hast.
Das ist ja auch in Ordnung – kaputte Saves sind blöd.
Aber über die Bonusoutfits zu jammern, die man weder bezahlen noch nutzen muss, wäre schon arg peinlich.
Vorallendingen weil viel naheliegender ist dass es verworfene Outfits der Originalentwickler sein könnten.
Aber gut, wenn irgendwer KI schreit sind die Edgelords ja immer ganz nah am Wasser gebaut.
Wenn sie wenigstens gut aussehen würden 😅, dann wäre es mir vollkommen egal.