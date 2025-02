Tomb Raider IV-VI Remastered: Launch-Trailer weckt Erinnerungen

Der Launch-Trailer zu Tomb Raider IV-VI Remastered zeigt die überarbeiteten Versionen der klassischen Spiele Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles und Tomb Raider: The Angel of Darkness. Die Sammlung enthält auch alle Erweiterungen und Bonuslevel.

Die Spiele erhalten verbesserte Grafik, flüssigere Animationen und moderne Steuerungsoptionen, wobei auch das klassische Gameplay erhalten bleibt. Spieler können nahtlos zwischen der Original- und der Remastered-Grafik umschalten.

Der Launch-Trailer zeigt ikonische Szenen aus den drei Spielen mit überarbeiteter Grafik und hebt Lara Crofts Abenteuer in Ägypten, Rom und Paris hervor: