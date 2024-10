Tomb Raider IV-VI Remastered: Neue Sammlung enthüllt

Spielt das nächste Serien-Abenteuer von Tomb Raider in dieser Remaster-Kollektion der Darkness Trilogy. Tomb Raider IV-VI Remastered erscheint am 14. Februar 2025.

Eine Vorbestellung im Microsoft Store ist ab sofort möglich. Die Sammlung kostet 29,99 €. Freut euch auf Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles und Tomb Raider: The Angel of Darkness in 4K und 60fps. Dazu unterstützt die Kollektion Smart Delivery für Xbox One und Xbox Series X/S.