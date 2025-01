Tomb Raider IV-VI Remastered: Überarbeitete Bosskämpfe präsentiert

Der Tomb Raider IV-VI Remastered „Meet the Bosses“-Trailer zeigt überarbeitete Bosskämpfe, darunter Begegnungen mit Cleopatra’s Guard und Mechanical Head.

Für einen detaillierten Einblick in die überarbeiteten Bosskämpfe könnt ihr euch hier den offiziellen Trailer ansehen:

Die Remastered-Sammlung umfasst die Titel „Tomb Raider: The Last Revelation“, „Tomb Raider: Chronicles“ und „Tomb Raider: The Angel of Darkness“. Sie wird am 14. Februar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam, Epic Games Store und GOG veröffentlicht. Zuvor wurden bereits 4K und 60fps auf Xbox Series X und PlayStation 5 bestätigt.