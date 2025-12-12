Tomb Raider: Legacy of Atlantis: 30 Jahre Tomb Raider: Crystal Dynamics enthüllt Catalyst & ein atemberaubendes Remake

Tomb Raider ist zurück! Zwei neue Lara-Croft-Abenteuer brechen alle Erwartungen – inklusive echter Kult-Remake-Sensation!

Zum 30. Jubiläum der Tomb-Raider-Reihe haben Amazon Game Studios und Crystal Dynamics eine große Überraschung enthüllt: Lara Croft kehrt mit gleich zwei neuen Abenteuern.

Neben Tomb Raider: Catalyst, das 2027 erscheinen soll, erwartet euch mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis im Jahr 2026 eine komplette Neuinterpretation ihres ikonischen Debüts von 1996.

Beide Projekte markieren einen neuen Abschnitt für das Franchise, der klassischen Forschergeist mit moderner Technik verbindet.

Der Auftritt von Alix Wilton Regan als neue Stimme von Lara Croft setzt den Ton für die nächsten Jahre der Serie.

Ihr bekommt eine Heldin präsentiert, die zugleich vertraut und frisch wirkt – selbstbewusst, brillant und emotional direkter als in früheren Iterationen. Crystal Dynamics setzt damit ein deutliches Signal, wohin die Reise stilistisch und erzählerisch gehen soll.

Tomb Raider: Catalyst führt euch in die Folgen eines mythischen Kataklysmus, der uralte Mächte freigesetzt hat.

In einer Welt, in der die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart aufbrechen, sucht Lara nach den wahren Ursachen des Ereignisses und nach einem Geheimnis, das die Zukunft der Menschheit verändern könnte. Ihr durchquert zerbrochene Landschaften, entdeckt vergessene Artefakte und trefft auf Wächterkräfte, die sich gegen jeden Eindringling stellen.

Gleichzeitig liefern sich skrupellose Schatzjäger ein Wettrennen um dieselbe Macht. Catalyst legt großen Wert auf erzählerische Dramatik, dynamische Kletterpassagen, groß angelegte Ausgrabungsstätten und ein physisch intensives Adventure-Gameplay.

Mit Legacy of Atlantis kehrt das Franchise zu seinen Wurzeln zurück. Das Remake interpretiert die ersten Abenteuer der jungen Archäologin komplett neu, bleibt aber dem Ton und der Atmosphäre des Originals treu. Moderne Grafik, frisches Gameplay, bessere Rätselstrukturen und eine erzählerische Ausarbeitung von Laras frühen Missionen sollen sowohl Veteranen als auch neue Spieler abholen.

Zusammen markieren Catalyst und Legacy of Atlantis den bislang ambitioniertesten Neustart der Tomb-Raider-Marke. Beide Titel setzen auf große Erzählungen, cineastische Action und ein klares Bekenntnis dazu, die ikonische Abenteurerfigur für die nächsten Jahrzehnte neu zu definieren.