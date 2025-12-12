Tomb Raider: Legacy of Atlantis: 30 Jahre Tomb Raider: Crystal Dynamics enthüllt Catalyst & ein atemberaubendes Remake

Tomb Raider ist zurück! Zwei neue Lara-Croft-Abenteuer brechen alle Erwartungen – inklusive echter Kult-Remake-Sensation!

Zum 30. Jubiläum der Tomb-Raider-Reihe haben Amazon Game Studios und Crystal Dynamics eine große Überraschung enthüllt: Lara Croft kehrt mit gleich zwei neuen Abenteuern.

Neben Tomb Raider: Catalyst, das 2027 erscheinen soll, erwartet euch mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis im Jahr 2026 eine komplette Neuinterpretation ihres ikonischen Debüts von 1996.

Beide Projekte markieren einen neuen Abschnitt für das Franchise, der klassischen Forschergeist mit moderner Technik verbindet.

Der Auftritt von Alix Wilton Regan als neue Stimme von Lara Croft setzt den Ton für die nächsten Jahre der Serie.

Ihr bekommt eine Heldin präsentiert, die zugleich vertraut und frisch wirkt – selbstbewusst, brillant und emotional direkter als in früheren Iterationen. Crystal Dynamics setzt damit ein deutliches Signal, wohin die Reise stilistisch und erzählerisch gehen soll.

Tomb Raider: Catalyst führt euch in die Folgen eines mythischen Kataklysmus, der uralte Mächte freigesetzt hat.

In einer Welt, in der die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart aufbrechen, sucht Lara nach den wahren Ursachen des Ereignisses und nach einem Geheimnis, das die Zukunft der Menschheit verändern könnte. Ihr durchquert zerbrochene Landschaften, entdeckt vergessene Artefakte und trefft auf Wächterkräfte, die sich gegen jeden Eindringling stellen.

Gleichzeitig liefern sich skrupellose Schatzjäger ein Wettrennen um dieselbe Macht. Catalyst legt großen Wert auf erzählerische Dramatik, dynamische Kletterpassagen, groß angelegte Ausgrabungsstätten und ein physisch intensives Adventure-Gameplay.

Mit Legacy of Atlantis kehrt das Franchise zu seinen Wurzeln zurück. Das Remake interpretiert die ersten Abenteuer der jungen Archäologin komplett neu, bleibt aber dem Ton und der Atmosphäre des Originals treu. Moderne Grafik, frisches Gameplay, bessere Rätselstrukturen und eine erzählerische Ausarbeitung von Laras frühen Missionen sollen sowohl Veteranen als auch neue Spieler abholen.

Zusammen markieren Catalyst und Legacy of Atlantis den bislang ambitioniertesten Neustart der Tomb-Raider-Marke. Beide Titel setzen auf große Erzählungen, cineastische Action und ein klares Bekenntnis dazu, die ikonische Abenteurerfigur für die nächsten Jahrzehnte neu zu definieren.

  2. Dr Gnifzenroe 264805 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.12.2025 - 07:01 Uhr

    Wow, das sind zwei tolle Trailer, wobei mir der vom Remake aber wesentlich besser gefällt.

  3. Katanameister 266000 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.12.2025 - 07:10 Uhr

    Mir gefällt das Remake auch erstmal besser, mal abwarten wie der neue Teil wird.

  4. Blight 11080 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 12.12.2025 - 07:16 Uhr

    Mal sehen, wie Gameplay dann ausschaut. Zusammen mit der neuen TV-Serie, will man die Marke jetzt wohl wieder ordentlich pushen.

  5. SnakeForce 85 31645 XP Bobby Car Bewunderer | 12.12.2025 - 07:21 Uhr

    Dieses Spiel könnte mich viel mehr abholen, hab nur die anfänge von Lara Croft gespielt, daher freue ich mich hier rauf wohl mehr, als auf den neuen Teil der dazu noch kommt.

  6. shadow moses 431110 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 12.12.2025 - 07:23 Uhr

    Meine Highlights der Show. Bin begeistert und freue mich auf gleich zwei Tomb Raider Spiele.😍

  7. Omag Croft 10175 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 12.12.2025 - 07:28 Uhr

    Die Neuausrichtung sieht und fühlt sich einfach nur grandios an und welcher Anhänger der Reihe jetzt wieder nach dem Haar in der Suppe sucht, dem ist auch nicht mehr zu helfen.

    Meine Erwartungen wurden definitiv übertroffen und es gibt kein Spiel, bzw. keine Spiele, welchen ich mehr entgegenfieber.

    Lara Croft is back!

