Tomb Raider: Legacy of Atlantis: 30 Jahre Unterschied schockieren Fans: So brutal modern ist Tomb Raider 2026

Lara Croft wie nie zuvor: Tomb Raider Legacy of Atlantis zeigt krassen Grafik-Sprung!

Ein neues Vergleichsvideo zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis zeigt eindrucksvoll den grafischen Unterschied zwischen dem Original aus dem Jahr 1996 und dem vollständigen Remake von 2026.

Der direkte Vergleich macht sichtbar, wie stark sich Technik, Präsentation und Detailgrad innerhalb von drei Jahrzehnten weiterentwickelt haben.

Während das Original noch von kantigen Polygonen, statischen Hintergründen und einfacher Beleuchtung geprägt war, präsentiert sich das Remake mit moderner Grafikengine, deutlich höherer Auflösung und vollständig neu aufgebauten Umgebungen.

Im Remake wurden Charaktermodelle, Animationen und Gesichtsdetails komplett überarbeitet. Lara Croft wirkt realistischer, flüssiger animiert und fügt sich natürlicher in die Spielwelt ein. Texturen sind hochauflösend, Oberflächen reagieren dynamisch auf Lichtquellen und Wettereffekte, und Schatten sowie Reflexionen sorgen für eine deutlich dichtere Atmosphäre.

Besonders auffällig ist der Detailgrad der legendären Atlantis-Umgebungen, die nun mit komplexer Architektur, volumetrischem Licht und erweiterten Sichtweiten dargestellt werden.

Auch spielerisch unterstreicht das Video die technische Modernisierung. Kameraführung, Animationen und Übergänge zwischen Klettern, Kämpfen und Erkundung wirken deutlich geschmeidiger als im Original.

Trotz aller Neuerungen bleiben die Grundstruktur der Level und das ikonische Design der Schauplätze erkennbar erhalten. Das Grafikvergleichsvideo verdeutlicht damit, wie Tomb Raider: Legacy of Atlantis den Geist des Klassikers bewahrt und ihn zugleich auf den aktuellen technischen Stand hebt.