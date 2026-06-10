Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Blick hinter die Kulissen der neuen Lara Croft

Ein neues Behind-the-Scenes-Video zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis gibt erste Einblicke in die Produktion des kommenden Serienreboots.
Im Mittelpunkt der ersten Episode der Mini-Dokumentationsreihe steht die Entstehung der neuen Interpretation von Lara Croft, die von Schauspielerin Alix Wilton Regan verkörpert wird. Das Video begleitet die Arbeit der Entwicklerstudios Crystal Dynamics und Flying Wild Hog sowie den kreativen Prozess hinter der Figur.
Dabei wird gezeigt, wie sich das Team dem ikonischen Charakter nähert und welche Bedeutung die Neubesetzung für die Neuinterpretation der Reihe hat.
Ein konkreter Fokus der Episode liegt auf der Zusammenarbeit zwischen Schauspielerin, Regie und Entwicklungsteam, um Lara Crofts Persönlichkeit und Darstellung für das neue Spiel zu definieren.
Die Entwickler stellten zudem die Frage an die Community, was Spieler persönlich an Lara Crofts Geschichte besonders fasziniert.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schon angeschaut. 😊 Freue mich auf Tomb Raider: Legacy of Atlantis. ❤️
Leider derzeit nur etwas fürs Backlog.
Bis Februar ist ja noch etwas Zeit…
Ja aber ich habe schon Crimson Desert, Alien Isolation und diverse andere Games vor der Brust. Das wird knapp. 🙂
Winter is coming😅
Viel Spaß dabei
Danke schön.
Ich war kurz verwundert warum das nicht Sophie Turner ist aber da hab ich im Kopf was durcheinander gebracht. Turner spielt ja in der neuen Amzon Prime TV Serie die neue Lara Croft, nicht im Spiel🙈
Einmal den Charakter versaut muss reichen 🙂
Mir gefällt das Design aus Legacy of Atlantis echt gut, bin gespannt auf das Spiel.
Sieht schon echt toll aus!
Game sieht top aus. Lara sieht top aus. 🤘
Bin schon gespannt drauf
Das wird auch ein richtig schöner Titel.
Hab ich auch Bock drauf, aber so viel geile Spiele erscheinen und der Backlog ist prall gefüllt, ohmamn