Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Blick hinter die Kulissen der neuen Lara Croft

Ein neues Entwickler-Feature zeigt die Entstehung von Lara Croft in Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Ein neues Behind-the-Scenes-Video zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis gibt erste Einblicke in die Produktion des kommenden Serienreboots.

Im Mittelpunkt der ersten Episode der Mini-Dokumentationsreihe steht die Entstehung der neuen Interpretation von Lara Croft, die von Schauspielerin Alix Wilton Regan verkörpert wird. Das Video begleitet die Arbeit der Entwicklerstudios Crystal Dynamics und Flying Wild Hog sowie den kreativen Prozess hinter der Figur.

Dabei wird gezeigt, wie sich das Team dem ikonischen Charakter nähert und welche Bedeutung die Neubesetzung für die Neuinterpretation der Reihe hat.

Ein konkreter Fokus der Episode liegt auf der Zusammenarbeit zwischen Schauspielerin, Regie und Entwicklungsteam, um Lara Crofts Persönlichkeit und Darstellung für das neue Spiel zu definieren.

Die Entwickler stellten zudem die Frage an die Community, was Spieler persönlich an Lara Crofts Geschichte besonders fasziniert.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2.