Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Blick hinter die Kulissen der neuen Lara Croft

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Image: Amazon Game Studios

Ein neues Entwickler-Feature zeigt die Entstehung von Lara Croft in Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Ein neues Behind-the-Scenes-Video zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis gibt erste Einblicke in die Produktion des kommenden Serienreboots.

Im Mittelpunkt der ersten Episode der Mini-Dokumentationsreihe steht die Entstehung der neuen Interpretation von Lara Croft, die von Schauspielerin Alix Wilton Regan verkörpert wird. Das Video begleitet die Arbeit der Entwicklerstudios Crystal Dynamics und Flying Wild Hog sowie den kreativen Prozess hinter der Figur.

Dabei wird gezeigt, wie sich das Team dem ikonischen Charakter nähert und welche Bedeutung die Neubesetzung für die Neuinterpretation der Reihe hat.

Ein konkreter Fokus der Episode liegt auf der Zusammenarbeit zwischen Schauspielerin, Regie und Entwicklungsteam, um Lara Crofts Persönlichkeit und Darstellung für das neue Spiel zu definieren.

Die Entwickler stellten zudem die Frage an die Community, was Spieler persönlich an Lara Crofts Geschichte besonders fasziniert.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2.

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14 Kommentare Added

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  3. ShellingFord135 13325 XP Leetspeak | 10.06.2026 - 18:22 Uhr

    Ich war kurz verwundert warum das nicht Sophie Turner ist aber da hab ich im Kopf was durcheinander gebracht. Turner spielt ja in der neuen Amzon Prime TV Serie die neue Lara Croft, nicht im Spiel🙈

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  4. Katanameister 461390 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 10.06.2026 - 18:37 Uhr

    Mir gefällt das Design aus Legacy of Atlantis echt gut, bin gespannt auf das Spiel.

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  9. xXCickXx 136155 XP Elite-at-Arms Silber | 10.06.2026 - 21:01 Uhr

    Hab ich auch Bock drauf, aber so viel geile Spiele erscheinen und der Backlog ist prall gefüllt, ohmamn

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