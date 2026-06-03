Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Collector’s Edition und mehr enthüllt

Lara Croft feiert ihr nächstes großes Abenteuer: Amazon Game Studios, Crystal Dynamics und Flying Wild Hog haben Tomb Raider: Legacy of Atlantis offiziell angekündigt und zugleich den Vorverkauf gestartet. Das Spiel erscheint am 12. Februar 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC via Steam sowie Nintendo Switch 2.

Im Rahmen der aktuellen State of Play wurde zudem erstmals Gameplay aus der Neuinterpretation des ursprünglichen Tomb Raider von 1996 gezeigt. Die Entwickler versprechen eine moderne Neuauflage des Klassikers mit zeitgemäßer Technik und einer überarbeiteten Präsentation.

Spieler können zwischen mehreren Editionen wählen. Die Standard Edition enthält das Hauptspiel sowie das exklusive Survivor-Outfit als Vorbestellerbonus. Käufer der Deluxe Edition erhalten zusätzlich einen 48-stündigen Vorabzugang, das Outfit Parisian Fugitive sowie ein Story-DLC-Paket nach der Veröffentlichung.

Für Sammler erscheint außerdem eine umfangreiche Collector’s Edition. Diese beinhaltet neben allen Inhalten der Deluxe Edition ein Premium-Steelbook, eine Lara-Croft-vs.-T-Rex-Statue, ein Mini-Artbook, eine Croft-Signet-Anstecknadel sowie einen Atlantean-Talisman-Schlüsselanhänger.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Editionen

Standard Edition (59,99 Euro)

Tomb Raider: Legacy of Atlantis (digitaler Download des Spiels)

„Survivor“-Outfit (Vorbestellerbonus)

Deluxe Edition (69,99 Euro)

Alles aus der Standard Edition plus:

48 Stunden früher Zugang zum Spiel (Vorbestellerbonus)

Outfit „Parisian Fugitive“

Story-DLC-Paket nach der Veröffentlichung

Collector‘s Edition (199,99 Euro)

Alles aus der Deluxe Edition sowie:

Premium-Steelbook

Lara Croft vs. The T-Rex-Statue

Mini-Artbook

Croft-Signet-Anstecknadel

Atlantean-Talisman-Schlüsselanhänger

Besonders interessant für Nintendo-Fans: Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint zeitgleich mit den anderen Plattformen auch für Nintendo Switch 2. Laut den Entwicklern soll die Version vollständig auf die Hardware der neuen Konsole optimiert sein und sowohl im Handheld- als auch im Dock-Modus das gleiche Abenteuer bieten.

Zum Start wird das Spiel vollständig in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch (Lateinamerika), Portugiesisch (Brasilien), Polnisch und vereinfachtem Chinesisch lokalisiert sein. Weitere Sprachen werden mit Textlokalisierung unterstützt.

Mit der Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe und einer modernen Neuinterpretation eines der bekanntesten Abenteuer der Videospielgeschichte dürfte Tomb Raider: Legacy of Atlantis für viele Fans eines der spannendsten Action-Adventures des Jahres 2027 werden.