Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Details zur Neuinterpretation von Lara Croft

Crystal Dynamics erklärt die Vision hinter der neuen Lara Croft in Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Crystal Dynamics will mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis nicht nur das ursprüngliche Abenteuer von 1996 neu interpretieren, sondern auch die bislang umfassendste Version von Lara Croft erschaffen. Die Entwickler haben nun ausführlich erklärt, wie die ikonische Heldin für eine neue Generation weiterentwickelt wurde.

Im Mittelpunkt steht dabei die Idee, alle bisherigen Inkarnationen von Lara Croft miteinander zu verbinden. Äußerlich bleibt die Abenteurerin sofort erkennbar – mit ihrem klassischen Zopf, den Doppelholstern, dem türkisfarbenen Top und weiteren vertrauten Merkmalen. Gleichzeitig soll die neue Darstellung drei Jahrzehnte Charakterentwicklung widerspiegeln.

Laut Narrative Director John Stafford bleiben zentrale Eigenschaften wie Intelligenz, Mut, Abenteuerlust und ihre unermüdliche Neugier vollständig erhalten. Für das Team sei besonders wichtig gewesen, dass Lara weiterhin als Person wahrgenommen wird, die unbedingt wissen möchte, was sich hinter der nächsten Tür verbirgt.

Gleichzeitig baut Legacy of Atlantis auf den Ereignissen der Survivor-Trilogie auf. Die Entwickler beschreiben diese Phase als festen Bestandteil ihrer Vergangenheit. Hinweise darauf finden sich direkt im Charakterdesign wieder, darunter Laras Jade-Halskette und ihr Eispickel, die an frühere Abenteuer erinnern. Dennoch soll sie nicht mehr die unerfahrene Heldin der Reboot-Spiele sein, sondern eine deutlich gereiftere Entdeckerin mit zahlreichen Expeditionen hinter sich.

Game Director Raul Siqueira betont, dass Spieler glauben sollen, dieselbe Lara aus der Survivor-Reihe vor sich zu haben – nur viele Jahre und Abenteuer später. Gefährliche Tempel, tödliche Fallen und unbekannte Ruinen seien für sie längst keine unüberwindbaren Hindernisse mehr, sondern Herausforderungen, denen sie sich bewusst stellt.

Für die Neuinterpretation spielte auch Tomb Raider: Anniversary aus dem Jahr 2007 eine wichtige Rolle. Während Anniversary vor allem eine Modernisierung des Originals gewesen sei, verfolgt Legacy of Atlantis einen anderen Ansatz. Statt eine einzelne Version der Figur neu aufzulegen, soll die neue Lara Elemente aus allen bisherigen Epochen der Reihe vereinen.

Auch optisch finden sich zahlreiche Anspielungen auf die Geschichte der Serie. Die klassischen Gesichtszüge und der markante Zopf werden mit Details aus der Survivor-Ära kombiniert. Laut Experience Director Jeff Adams sollen selbst kleine Elemente wie einzelne Haarsträhnen bewusst an frühere Abenteuer erinnern.

Für die Darstellung der Heldin kehrt Alix Wilton Regan als Sprecherin zurück. Die Entwickler loben insbesondere ihre Fähigkeit, klassische und moderne Facetten der Figur miteinander zu verbinden. Spieler sollen eine selbstbewusste, schlagfertige und erfahrene Lara erleben, die gleichzeitig menschlich und nahbar bleibt.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für Konsolen und PC.