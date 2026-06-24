Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Einblicke in das neu gestaltete Peru-Abenteuer

Tomb Raider: Legacy of Atlantis zeigt in einer neuen Dokumentation die Neuinterpretation des legendären Peru-Levels.

Mit einer neuen Behind-the-Scenes-Episode gewährt Tomb Raider: Legacy of Atlantis weitere Einblicke in die Entwicklung des Spiels und die Neuinterpretation eines der bekanntesten Schauplätze der Reihe.

Die zweite Folge der Mini-Dokumentationsserie konzentriert sich auf Peru, das ikonische erste Gebiet des Spiels. Entwickler von Crystal Dynamics und Flying Wild Hog sprechen gemeinsam mit Schauspielerin Alix Wilton Regan darüber, wie der klassische Schauplatz für das neue Abenteuer modernisiert und neu umgesetzt wurde.

Im Mittelpunkt stehen die kreative Vision hinter der Neuinterpretation sowie die Herausforderungen, einen der bekanntesten Orte der Tomb-Raider-Geschichte für eine neue Generation von Spielern zu gestalten. Die Entwickler zeigen dabei, wie vertraute Elemente erhalten bleiben und gleichzeitig neue Ideen in das Design einfließen.

Begleitend zur Veröffentlichung der Episode richtet das Team eine Frage an die Community: Welche Geheimnisse und Entdeckungen würden Spieler in Peru am liebsten finden?

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2.