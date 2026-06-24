Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Einblicke in das neu gestaltete Peru-Abenteuer

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Image: Amazon Game Studios

Tomb Raider: Legacy of Atlantis zeigt in einer neuen Dokumentation die Neuinterpretation des legendären Peru-Levels.

Mit einer neuen Behind-the-Scenes-Episode gewährt Tomb Raider: Legacy of Atlantis weitere Einblicke in die Entwicklung des Spiels und die Neuinterpretation eines der bekanntesten Schauplätze der Reihe.

Die zweite Folge der Mini-Dokumentationsserie konzentriert sich auf Peru, das ikonische erste Gebiet des Spiels. Entwickler von Crystal Dynamics und Flying Wild Hog sprechen gemeinsam mit Schauspielerin Alix Wilton Regan darüber, wie der klassische Schauplatz für das neue Abenteuer modernisiert und neu umgesetzt wurde.

Im Mittelpunkt stehen die kreative Vision hinter der Neuinterpretation sowie die Herausforderungen, einen der bekanntesten Orte der Tomb-Raider-Geschichte für eine neue Generation von Spielern zu gestalten. Die Entwickler zeigen dabei, wie vertraute Elemente erhalten bleiben und gleichzeitig neue Ideen in das Design einfließen.

Begleitend zur Veröffentlichung der Episode richtet das Team eine Frage an die Community: Welche Geheimnisse und Entdeckungen würden Spieler in Peru am liebsten finden?

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2.

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8 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 63700 XP Romper Stomper | 24.06.2026 - 18:02 Uhr

    Danke für das Video. 👍🏻 Freue mich auf Tomb Raider: Legacy of Atlantis. ❤️

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  3. ShellingFord135 17575 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 24.06.2026 - 18:15 Uhr

    Sieht schon sehr gut gemacht aus. Mal sehen, wie das fertige Spiel wird, ist ja noch einiges hin bis Anfang nächsten Jahres.

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    • Kitomy 96065 XP Posting Machine Level 3 | 24.06.2026 - 18:30 Uhr
      Antwort auf ShellingFord135

      Hier glaube ich auch eher das das Spiel schon „fast“ fertig ist und man lieber den ganzen Release aussem weg geht.

      Mich würde es nicht wundern wenn ein größer Teil der Entwickler schon zum nächsten Projekt sind.

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      • Devilsgift 148745 XP Master-at-Arms Onyx | 24.06.2026 - 18:33 Uhr
        Antwort auf Kitomy

        Das glaube ich auch. Man
        Möchte halt GTA VI aus dem Weg gehen. Und die anderen Monate sind ja auch nicht gerade schlecht besetzt.

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