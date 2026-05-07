Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Electric Square unterstützt die Entwicklung des Spiels

Das Entwicklerstudio Electric Square hat offiziell bestätigt, an der Entwicklung von Tomb Raider Legacy of Atlantis beteiligt zu sein. Das Studio hatte bereits an Spielen wie Mafia The Old Country und Lords of the Fallen II mitgewirkt.

Die Information wurde über die offizielle LinkedIn-Seite des Studios veröffentlicht. Dort beschreibt Electric Square das Projekt als Neuinterpretation von Lara Crofts ursprünglichem weltweiten Debüt und bestätigt gleichzeitig den geplanten Release im Jahr 2026.

Die Hauptentwicklung liegt weiterhin bei Flying Wild Hog in Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics. Electric Square übernimmt dabei eine unterstützende Entwicklungsrolle innerhalb des Projekts.

Technisch basiert das Spiel auf der Unreal Engine 5 und setzt auf modernisierte Grafik sowie zeitgemäße Design-Ansätze. Gleichzeitig soll die Atmosphäre des ursprünglichen Abenteuers erhalten bleiben.

Spieler erkunden unterschiedliche Umgebungen, lösen Rätsel und überwinden mechanische Hindernisse, während sie die verstreuten Teile des mächtigen Artefakts Scion suchen. Zusätzlich gehören Kämpfe gegen wilde Tiere zu den zentralen Gameplay-Elementen.

Tomb Raider Legacy of Atlantis erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.