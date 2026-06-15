Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Entwickler weisen Kulturkampf um Lara Croft zurück

Die Diskussionen um das neue Erscheinungsbild von Lara Croft beschäftigen derzeit viele Fans.

Für die Entwickler von Tomb Raider: Legacy of Atlantis spielte der sogenannte Kulturkampf rund um die ikonische Abenteurerin bei der Gestaltung jedoch keine Rolle.

Im Gespräch während des Summer Game Fest betonten Game Director Raul Siqueira und Experience Director Jeff Adams, dass die Überarbeitung von Lara Croft keinem politischen oder gesellschaftlichen Lager gefallen oder missfallen sollte.

Adams erklärte, das Team habe die Figur nicht aus der Perspektive verschiedener Lager betrachtet. Man habe weder versucht, eine Seite zufriedenzustellen, noch die andere zu verärgern. Stattdessen sei die zentrale Frage gewesen, wie Lara Croft in ihrer bislang vollständigsten und überzeugendsten Form dargestellt werden könne. Sie sei eine Ikone aus gutem Grund, und genau dieser Rolle wolle das Studio gerecht werden.

Auch Siqueira betonte, dass Lara weit mehr sei als ihr äußeres Erscheinungsbild. Für das Team seien insbesondere ihr Selbstvertrauen, ihr schlagfertiger Humor und ihre Persönlichkeit entscheidend. Diese Eigenschaften würden die Figur erst zu Lara Croft machen.

Lob gab es zudem für Sprecherin Alix Wilton Regan, die nach Ansicht der Entwickler den Charakter besonders authentisch verkörpere.

Die Neuinterpretation folgt auf die Survivor-Trilogie, die die Reihe mit einer deutlich düstereren Geschichte, einem härteren Ton und einer veränderten Version von Lara Croft neu ausrichtete. In diesen Spielen wurde die Heldin von Camilla Luddington dargestellt.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC. Damit kehrt die berühmte Abenteurerin in einer Neuauflage des ursprünglichen Tomb Raider-Abenteuers zurück.