Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Entwickler weisen Kulturkampf um Lara Croft zurück

Die Diskussionen um das neue Erscheinungsbild von Lara Croft beschäftigen derzeit viele Fans.
Für die Entwickler von Tomb Raider: Legacy of Atlantis spielte der sogenannte Kulturkampf rund um die ikonische Abenteurerin bei der Gestaltung jedoch keine Rolle.
Im Gespräch während des Summer Game Fest betonten Game Director Raul Siqueira und Experience Director Jeff Adams, dass die Überarbeitung von Lara Croft keinem politischen oder gesellschaftlichen Lager gefallen oder missfallen sollte.
Adams erklärte, das Team habe die Figur nicht aus der Perspektive verschiedener Lager betrachtet. Man habe weder versucht, eine Seite zufriedenzustellen, noch die andere zu verärgern. Stattdessen sei die zentrale Frage gewesen, wie Lara Croft in ihrer bislang vollständigsten und überzeugendsten Form dargestellt werden könne. Sie sei eine Ikone aus gutem Grund, und genau dieser Rolle wolle das Studio gerecht werden.
Auch Siqueira betonte, dass Lara weit mehr sei als ihr äußeres Erscheinungsbild. Für das Team seien insbesondere ihr Selbstvertrauen, ihr schlagfertiger Humor und ihre Persönlichkeit entscheidend. Diese Eigenschaften würden die Figur erst zu Lara Croft machen.
Lob gab es zudem für Sprecherin Alix Wilton Regan, die nach Ansicht der Entwickler den Charakter besonders authentisch verkörpere.
Die Neuinterpretation folgt auf die Survivor-Trilogie, die die Reihe mit einer deutlich düstereren Geschichte, einem härteren Ton und einer veränderten Version von Lara Croft neu ausrichtete. In diesen Spielen wurde die Heldin von Camilla Luddington dargestellt.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC. Damit kehrt die berühmte Abenteurerin in einer Neuauflage des ursprünglichen Tomb Raider-Abenteuers zurück.
28 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich fand die reboots ok, mehr nicht. Auf den neuen Teil habe ich irgendwie mehr Lust. Die Vorfreude ist auch größer. Mal schauen was das wird.
Optisch gibt es nichts zu meckern, mal sehen wie sich der Charakter während des Spiels verhalten wird.
Verstehe die Jammerei auch nicht.
Ist ja nicht so, als hätte Lara jetzt einen P*mmel aus der Shorts hängen.
Ich denke es geht eher um eine gewisse Aussage von Alix Wilton Regan.
Habe dazu im Netz nichts komisches finden können. 🤷🏻♂️
Kurz gesagt meinte sie, dass die neue Lara Croft für „alle“ sei, wenn du verstehst, was ich meine, habe es zufällig mitbekommen.
Es gibt kein Kultur Kampf.
Es gibt eine sehr laute Minderheit die die Produkte aber nicht konsumiert, obwohl man die Produkte ja schon für diese modern audience ausgerichtet hat.
Und
Es gibt die eigentlich Zielgruppe, die eigentlich dafür da ist, das diese Produkte gekauft werden.
Wenn man diesen aber den Mittelfinger zeigt in dem man die Produkte für die modern audience macht, braucht man sich nicht wundern das es ein Flop nach dem anderen gibt…..
Wenn es doch angeblich so viele Menschen gibt die das mit der Ausrichtung zur modern audience toll finden, warum kauft niemand die Spiele….
Es gibt mittlerweile so viele AA ja sogar AAA Spiele die nur aus dem Grund scheitern, weil man dort die modern audience an erster stelle gesetzt hat und das wichtigste an einem Spiel, das Grundgerüst auf dem eigentlich alles aufbauen sollten irgendwo an vierter oder fünfter Stelle, wenn überhaupt kommt.
Optisch fand ich die Lara vom Rebot am besten.
Aber schlecht sieht die Figur jetzt auch nicht aus.
ich Halts mit Southpark Wok ist Tod und niemand ist traurig das dies hysterische gegeifere vorbei ist aber wer lange schon auf dem Planet ist kann sicher sein die nächste Sau wartet schon auf den Ritt ihres Lebens durchs Dorf… ich finde die Figur auch nicht so schlechter als die anderen, kommt halt immer auf die Story drauf an die erzählt werden soll und nun haben wir halt eine reifere Frau Croft und das passt so ganz gut wie ich finde was man bis jetzt gesehen hat
Für das Team war unter anderem Laras schlagfertiger Humor entscheidend?????
Hab ich was verpasst?
Haben die Tomb Raider nie gespielt. Vielleicht haben die zu oft Cindy aus Marzahn geguckt aber nicht Lara Croft.
So kann mans formulieren.
Ich sehe da hingegen das sie relativ hübsch ist und Vorbau hat.
Und das sind beides Punkte die man Heutzutage eigentlich nicht erwarten kann sondern man vom Gegenteil ausgehen müsste.
Für mich ist das schon irgendwie ein Statement 🙂
Ich finde die Optik passt soweit.