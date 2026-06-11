Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Erste Gameplay-Szenen aus dem 1996-Remake enthüllt

Ein neues Video gewährt erstmals einen Blick auf Tomb Raider: Legacy of Atlantis, das Reimagining des Originalspiels aus dem Jahr 1996.

Im Mittelpunkt steht dabei der Versuch, den klassischen Charakter der frühen Lara-Croft-Abenteuer mit modernen Mechaniken zu verbinden. Das Spiel setzt auf eine Mischung aus vertrauter Bewegungsfreiheit, zeitgemäßer Kampfdynamik und einer überarbeiteten Erkundungsstruktur.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis greift dabei die Ursprünge der Reihe auf und erzählt die Geschichte des ersten Abenteuers von Lara Croft in einer neu interpretierten Form. Gleichzeitig orientiert sich das Gameplay an modernen Action-Adventure-Standards, wie sie auch in heutigen Genre-Vertretern zu finden sind.