Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Erste Gameplay-Szenen aus dem 1996-Remake enthüllt

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Image: Amazon Game Studios

Lara Croft kehrt zurück: Erste Spielszenen aus Tomb Raider: Legacy of Atlantis enthüllt.

Ein neues Video gewährt erstmals einen Blick auf Tomb Raider: Legacy of Atlantis, das Reimagining des Originalspiels aus dem Jahr 1996.

Im Mittelpunkt steht dabei der Versuch, den klassischen Charakter der frühen Lara-Croft-Abenteuer mit modernen Mechaniken zu verbinden. Das Spiel setzt auf eine Mischung aus vertrauter Bewegungsfreiheit, zeitgemäßer Kampfdynamik und einer überarbeiteten Erkundungsstruktur.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis greift dabei die Ursprünge der Reihe auf und erzählt die Geschichte des ersten Abenteuers von Lara Croft in einer neu interpretierten Form. Gleichzeitig orientiert sich das Gameplay an modernen Action-Adventure-Standards, wie sie auch in heutigen Genre-Vertretern zu finden sind.

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21 Kommentare Added

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  1. Hattori Hanzo 44515 XP Hooligan Schubser | 11.06.2026 - 20:43 Uhr

    Holt mich irgendwie nicht so ab. Von mir aus hätten sie direkt an die „alte“ Tomb Raider Neuauflagen anknüpfen können.

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  2. shadow moses 496310 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 11.06.2026 - 21:01 Uhr

    Gefällt mir gut. Wird aber ein Sale Kauf, weil Fable Vorrang hat im Februar.

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  3. xXCickXx 136535 XP Elite-at-Arms Silber | 11.06.2026 - 21:11 Uhr

    Mehr rätseln als ballern, das könnte richtig gut werden, sieht jedenfalls fantastisch aus.

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  4. GERxJOHNNY 94820 XP Posting Machine Level 2 | 11.06.2026 - 21:28 Uhr

    Da ist nicht nur Lara ein echter Hingucker, sondern das ganze Spiel 🧐

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  6. Homunculus 309690 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.06.2026 - 21:52 Uhr

    Sieht gut aus und endlich ist Lara wieder Lara, nicht diese was auch immer das in der Survival Trilogy war… Gott hat mich ihre Art da angekotzt – heulen, rumbrüllen und nervig sein… Mal sehen, ob sie ihren starken Charakter beim nächsten Spiel beibehalten oder wieder mehr zu Survival gehen.

    Man erkennt schon, dass sie sehr viele Elemente aus Anniversary übernommen haben – was nichts schlechtes ist. An die Darstellung der Dinos nach den neuesten Erkenntnissen ist trotzdem Gewöhnungsbedürftig^^

    Aber Wahnsinn, dass das Original schon 30 Jahre her ist.. kann das immer noch problemlos spielen und finde auch nicht dass sie sich wie ein träger Ozeandampfer steuert – da hat der Playtester wohl paar Spieldefizite.

    War ja erst skeptisch, ob es noch ein Remake vom ersten braucht, da ich auch lieber mal eins zu Teil II hätte, aber doch freu mich drauf~

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  9. Mr Poppell 120910 XP Man-at-Arms Bronze | 11.06.2026 - 23:10 Uhr

    Meh, ich behalte das Original lieber in guter Erinnerung. 😅 Für diejenigen die neu einsteigen aber sicherlich ein solides Game.

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