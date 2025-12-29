Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Lara Croft startet 2026 in eine völlig neue Ära

Alix Wilton Regan ist die neue Stimme von Lara Croft in den kommenden Spielen Tomb Raider: Legacy of Atlantis und Tomb Raider: Catalyst. Sie tritt damit die Nachfolge von Camilla Ludington an, die Lara in der Survivor‑Trilogie verkörpert hat.
Regan beschreibt ihre Interpretation als eine „sehr coole Reimagining“ und sieht die kommenden Spiele als Beginn einer völlig neuen Ära für die Figur.
Legacy of Atlantis, das 2026 erscheinen soll, ist eine moderne Neuinterpretation des ersten Tomb‑Raider‑Spiels von 1996. Es handelt sich nicht um ein klassisches Remake, sondern um eine zeitgemäße Neufassung des ursprünglichen Abenteuers, die Lara Crofts ikonische Anfänge neu definiert.
Tomb Raider: Catalyst setzt hingegen nach den Ereignissen von Tomb Raider: Underworld (2008) an und ist damit der chronologisch neueste Eintrag in der klassischen Timeline. Catalyst führt die alte Kontinuität weiter und markiert die Rückkehr zu Laras ursprünglicher Abenteuergeschichte.
Regan betont, dass beide Spiele „das Beste vom Besten“ darstellen und sie selbst erst am Anfang ihrer Reise als Lara Croft steht. Für die Reihe bedeutet das einen klaren Neustart, der sowohl die Wurzeln der Serie respektiert als auch neue erzählerische Wege einschlägt.
Wer von euch freut sich schon auf die neuen Tomb Raider-Spiele?
Ich muss erstmal die drei anderen Teile nachholen der „Neuzeit“
Aber Bock habe ich schon auf das ganze so
Die Neuzeit Spiele sind auch wirklich gut und extrem Brutal, überall Leichen und Gore, das hatten die alten Teile nicht. Die Neuzeit Titel passen aber gut in die Reihe, da die alten Teile alle eine ältere Lara präsentieren. Ich spiele gerade die Remasters bis die Neuauflage draussen ist, habe die vielleicht auch durch, sind ganz schön schwer.
Ich freue mich drauf, auf beide neue Teile. Und für das Remake wurde auch der Badeanzug Skin gesichert.😎
Ich freue mich echt auf die neuen Spiele 👌.
Ich freue mich auf das Remake. Habe das Original damals gesuchtet.
Freue mich erstmal auf Legacy of Atlantis im nächsten jahr, das Original damals auf der PS1 gezockt, das Remaster weggelassen. Heute aus meiner Sicht nicht mehr wirklich spielbar und völlig aus der Zeit gefallen. Mal sehen wie sie das Game in die Moderne bringen.
Catalyst dann als komplett neuer Teil wird natürlich auch gezockt. Vermisse einfach solche geilen Action-Abenteuer nachdem bei Uncharted ja Sense ist:-(
Kann eigentlich nichts schiefgehen.
Hm mein letztes war glaube Legends, da hat sich einiges bis dahin getan, bin gespannt
Das wird episch 🙌