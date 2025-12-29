Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Lara Croft startet 2026 in eine völlig neue Ära

Neue Lara Croft bestätigt: „Ich stehe erst am Anfang“ – Tomb Raider startet 2026 in eine völlig neue Ära.

Alix Wilton Regan ist die neue Stimme von Lara Croft in den kommenden Spielen Tomb Raider: Legacy of Atlantis und Tomb Raider: Catalyst. Sie tritt damit die Nachfolge von Camilla Ludington an, die Lara in der Survivor‑Trilogie verkörpert hat.

Regan beschreibt ihre Interpretation als eine „sehr coole Reimagining“ und sieht die kommenden Spiele als Beginn einer völlig neuen Ära für die Figur.

Legacy of Atlantis, das 2026 erscheinen soll, ist eine moderne Neuinterpretation des ersten Tomb‑Raider‑Spiels von 1996. Es handelt sich nicht um ein klassisches Remake, sondern um eine zeitgemäße Neufassung des ursprünglichen Abenteuers, die Lara Crofts ikonische Anfänge neu definiert.

Tomb Raider: Catalyst setzt hingegen nach den Ereignissen von Tomb Raider: Underworld (2008) an und ist damit der chronologisch neueste Eintrag in der klassischen Timeline. Catalyst führt die alte Kontinuität weiter und markiert die Rückkehr zu Laras ursprünglicher Abenteuergeschichte.

Regan betont, dass beide Spiele „das Beste vom Besten“ darstellen und sie selbst erst am Anfang ihrer Reise als Lara Croft steht. Für die Reihe bedeutet das einen klaren Neustart, der sowohl die Wurzeln der Serie respektiert als auch neue erzählerische Wege einschlägt.

Wer von euch freut sich schon auf die neuen Tomb Raider-Spiele?