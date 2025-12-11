Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Leak-Schock vor den Game Awards

2 Autor: , in News / Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider-Enthüllung geplatzt: Neuer Lara-Croft-Auftritt schon vor den Game Awards 2025 geleakt!

Kurz vor den Game Awards 2025 ist erneut ein Leak aufgetaucht, der die geplante Präsentation des nächsten Tomb-Raider-Spiels vorwegzunehmen scheint: Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Auf dem Forum ResetEra verbreiteten sich neue Bilder, die offenbar das offizielle Artwork oder mögliche Box-Art des kommenden Abenteuers mit Lara Croft zeigen. Spieler bemerkten sofort, dass die Pose der Figur exakt jener Darstellung entspricht, die in den offiziellen Social-Media-Teasern der Game Awards verwendet wurde.

Dort steht Croft erhöht auf einem Felsen, die ikonischen Dual Pistols erhoben und den Arm ausgestreckt, ein klassisches Motiv der Reihe.

Der Leak sorgt bereits wenige Stunden vor der Show für Diskussionen, da damit ein zentraler Höhepunkt der Veranstaltung bereits vorab online erschienen ist. Für euch als Spieler deutet alles darauf hin, dass heute Nacht ein erster umfassender Blick auf die Zukunft von Tomb Raider und Tomb Raider: Legacy of Atlantis präsentiert wird.

Die Kombination aus geleakten Bildern, dem Timing und den offiziellen Teasern legt nahe, dass Square Enix und Amazon MGM Studios das neue Kapitel der Reihe groß inszenieren wollen.

  1. buimui 441450 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 11.12.2025 - 16:33 Uhr

    Wenn man die Show ohne Spoiler schauen möchte, dann meidet man halt Newsseiten und soziale Medien für den Tag. Für viele würde dann aber wahrscheinlich der Lebenssinn verloren gehen.

