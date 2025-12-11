Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Leak-Schock vor den Game Awards

Kurz vor den Game Awards 2025 ist erneut ein Leak aufgetaucht, der die geplante Präsentation des nächsten Tomb-Raider-Spiels vorwegzunehmen scheint: Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Auf dem Forum ResetEra verbreiteten sich neue Bilder, die offenbar das offizielle Artwork oder mögliche Box-Art des kommenden Abenteuers mit Lara Croft zeigen. Spieler bemerkten sofort, dass die Pose der Figur exakt jener Darstellung entspricht, die in den offiziellen Social-Media-Teasern der Game Awards verwendet wurde.

Dort steht Croft erhöht auf einem Felsen, die ikonischen Dual Pistols erhoben und den Arm ausgestreckt, ein klassisches Motiv der Reihe.

Se habría filtrado „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“, el remake del primer juego con algunas imágenes, portada incluida. NeoRaider (Resetera).https://t.co/Ni4fGDRQ7F#PS5 pic.twitter.com/T0cBjaFWb1 — Universo PlayStation (@PlayVerso) December 11, 2025

More screenshots of the new Tomb Raider, it looks like a TR1 remake pic.twitter.com/BvmiNrMdAt — Tarada (Ash)Croft (@JesuisJanice) December 11, 2025

Der Leak sorgt bereits wenige Stunden vor der Show für Diskussionen, da damit ein zentraler Höhepunkt der Veranstaltung bereits vorab online erschienen ist. Für euch als Spieler deutet alles darauf hin, dass heute Nacht ein erster umfassender Blick auf die Zukunft von Tomb Raider und Tomb Raider: Legacy of Atlantis präsentiert wird.

Did you miss her? She missed you. 🔫 As just revealed in The Game Awards Vote in Fortnite map portal, tune in to @thegameawards on December 11 for a look at the future of one of gaming’s most iconic franchises @tombraider#TombRaider #Fortnite #TheGameAwards pic.twitter.com/IiN3jPQSkS — Tomb Raider (@tombraider) December 8, 2025

Die Kombination aus geleakten Bildern, dem Timing und den offiziellen Teasern legt nahe, dass Square Enix und Amazon MGM Studios das neue Kapitel der Reihe groß inszenieren wollen.