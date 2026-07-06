Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Neue Details zu den Kreaturen aus Peru im Behind-the-Scenes-Video 3 enthüllt

Wenn Mythos lebendig wird: Tomb Raider und die Kreaturen von Peru.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erhält mit der neuen Behind-the-Scenes-Folge „Creatures of Peru“ weitere Einblicke in die Entwicklung des kommenden Spiels.

In der dritten Episode der Mini-Dokumentationsreihe spricht das Entwicklerteam von Crystal Dynamics gemeinsam mit Flying Wild Hog und Sprecherin Alix Wilton Regan darüber, wie die ikonischen Kreaturen aus der Peru-Region neu interpretiert und technisch umgesetzt wurden.

Der Fokus des Videos liegt dabei auf der Frage, wie sich klassische Tomb-Raider-Elemente mit moderner Technik und neuem Gameplay-Design verbinden lassen. Besonders im Mittelpunkt steht die Darstellung der Gegner, die Lara Croft in dieser neuen Ära herausfordern sollen.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2.