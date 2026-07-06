Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Neue Details zu den Kreaturen aus Peru im Behind-the-Scenes-Video 3 enthüllt

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Image: Amazon Game Studios

Wenn Mythos lebendig wird: Tomb Raider und die Kreaturen von Peru.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erhält mit der neuen Behind-the-Scenes-Folge „Creatures of Peru“ weitere Einblicke in die Entwicklung des kommenden Spiels.

In der dritten Episode der Mini-Dokumentationsreihe spricht das Entwicklerteam von Crystal Dynamics gemeinsam mit Flying Wild Hog und Sprecherin Alix Wilton Regan darüber, wie die ikonischen Kreaturen aus der Peru-Region neu interpretiert und technisch umgesetzt wurden.

Der Fokus des Videos liegt dabei auf der Frage, wie sich klassische Tomb-Raider-Elemente mit moderner Technik und neuem Gameplay-Design verbinden lassen. Besonders im Mittelpunkt steht die Darstellung der Gegner, die Lara Croft in dieser neuen Ära herausfordern sollen.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2.

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5 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 65705 XP Romper Domper Stomper | 06.07.2026 - 18:12 Uhr

    Danke für das Video. 💚 Freue mich auf Tomb Raider: Legacy of Atlantis. 🙂

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  3. TJ44 6770 XP Beginner Level 3 | 06.07.2026 - 18:48 Uhr

    bla bla bla
    Wann hat sich Gaming eigentlich zu einem chirurgisch durchgeführten Analyse Mist entwickelt. Jetzt wird jede einzelne Fledermaus präzise beschrieben auf Schwächen, auf Taktiken, auf Auswirkungen usw. und das schon ein Dreiviertel Jahr vor der Veröffentlichung.

    Bringt einfach das Spiel raus. Ich werde dann selbst entscheiden, ob es gut geworden ist oder nicht.
    P.S. Diese Kritik gilt nicht an Tomb Raider speziell sondern allgemein.

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  4. Homunculus 311590 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.07.2026 - 19:05 Uhr

    Werd mir nichts weiter dazu ansehen, will wenn ich das Spiele alles selbst entdecken.

    Noch so lange warten 😩

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