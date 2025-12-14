Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Nur wer jetzt verknüpft, bekommt dieses exklusive Lara-Croft-Outfit

Im Vorfeld des Releases von Tomb Raider: Legacy of Atlantis wurde ein exklusiver Bonus für Spieler angekündigt, der an die Nutzung von Amazon Games iD gekoppelt ist.

Wenn ihr ein Amazon Games iD-Konto erstellt und dieses mit eurem bestehenden Steam-, PlayStation-Network- oder Xbox-Konto verbindet, sichert ihr euch das besondere Outfit Mediterranean Wetsuit. Dieses kosmetische Extra steht euch automatisch im Spiel zur Verfügung, sobald Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint.

Das Mediterranean Wetsuit ist ein exklusives Ingame-Outfit für Lara Croft und orientiert sich thematisch an den Unterwasser- und Erkundungselementen des Spiels. Der Anzug erweitert die optischen Anpassungsmöglichkeiten der Spielfigur, ohne Einfluss auf Gameplay, Fähigkeiten oder Fortschritt zu nehmen.

Die Freischaltung erfolgt ausschließlich über die Verknüpfung eines Amazon Games iD-Kontos mit einer der unterstützten Plattformen.

Die Aktion richtet sich an Spieler auf PC, PlayStation und Xbox und ist plattformübergreifend angelegt. Nach erfolgreicher Kontoverknüpfung wird das Outfit zum Release von Tomb Raider: Legacy of Atlantis automatisch dem Spielkonto hinzugefügt. Eine separate Eingabe von Codes oder ein zusätzlicher Kauf ist nicht erforderlich.