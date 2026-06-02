Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Release-Termin für Februar 2027 im neuen Trailer bestätigt

Ein neuer Trailer zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis liefert frische Eindrücke aus dem kommenden Abenteuer und bestätigt gleichzeitig den zuvor bereits geleakten Release-Termin.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für Konsolen und PC.
Im Mittelpunkt des neuen Trailers steht die klare Bestätigung des Veröffentlichungstermins, der zuvor bereits durch Leaks im Umlauf war und nun offiziell gemacht wurde. Gleichzeitig wird der neue Untertitel „Adventure Beyond Legend“ hervorgehoben, der auf eine erweiterte Story-Richtung innerhalb der Reihe hindeutet.
Der Trailer setzt dabei weniger auf umfangreiche Gameplay-Einblicke, sondern vielmehr auf Atmosphäre und Inszenierung. Die Rückkehr der ikonischen Archäologin wird mit einem Fokus auf neue Schauplätze und eine mythologisch geprägte Geschichte präsentiert, die sich um das verlorene Atlantis dreht.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sah sehr schön aus. 😍 Natla & Larson waren auch zu sehen. 😀 Freue mich auf Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Auch wenn es leider erst nächstes Jahr erscheint. ❤️
Da wird Fable im Februar wohl den kürzeren ziehen. Tomb Raider hat deutlich mehr Zugkraft. Großer Fehler Microsoft!
Sehr geil. Gefällt mir richtig gut die neue Lara. Gegen die Verschiebung habe ich nichts. Zum zocken gibt’s genug und so kann das Spiel weiter fertiggestellt werden. Alles gut🙂