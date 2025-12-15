Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Schauspielerin Alix Wilton Regan verkörpert Lara Croft dank Unreal Engine 5

Amazon Game Studios und Crystal Dynamics stellen zwei spannende Tomb Raider-Abenteuer bei den Game Awards vor. Schauspielerin Alix Wilton Regan verkörpert dabei Lara Croft in beiden Spielen.

Tomb Raider: Catalyst befindet sich seit der Ankündigung der Partnerschaft mit Amazon Game Studios 2022 bei Crystal Dynamics in Entwicklung und stellt einen mutigen nächsten Schritt in der Serie dar, in dem sich Lara Croft auf ein Abenteuer durch Nordindien begibt.

Tomb Raider: Catalyst spielt nach einer mystischen Katastrophe, die uralte Geheimnisse offenbart und die mysteriösen Mächte erweckt hat, die diese bewachen. Wenn die berüchtigtsten Schatzjäger aus der ganzen Welt in die Region reisen, macht Lara sich auf, die Wahrheit hinter der gespaltenen Landschaft aufzudecken und diejenigen zu stoppen, die ihre Macht zum eigenen Vorteil nutzen wollen.

Während die uralte Welt mit der Gegenwart kollidiert, muss Lara entscheiden, welchem ihrer Rivalen und Verbündeten sie vertrauen kann, um eine Katastrophe zu verhindern und das Geheimnis zu schützen, das die Zukunft verändern kann.

Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 5 und bietet die bisher größte Tomb Raider-Welt. Lara durchstreift Landschaften voller Geheimnisse, steigt in verlorene Gräber vollgepackt mit komplexen Rätseln ab und löst uralte Geheimnisse mit ihrem Scharfsinn und reichhaltigem, angepassten Abenteuer-Tech.

Spieler erleben eine spannende Geschichte über Vertrauen und Betrug, die Lara Croft auf neue Arten testet, und ist perfekt für langjährige Fans und Neueinsteiger geeignet. Tomb Raider: Catalyst soll 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erscheinen.

Amazon Game Studios, Crystal Dynamics und Flying Wild Hog haben überraschend auch Tomb Raider: Legacy of Atlantis enthüllt, eine moderne Neuinterpretation von Lara Crofts genre-definierendem Debüt im Jahr 1996.

Das Spiel wird in Partnerschaft von Crystal Dynamics und Flying Wild Hog entwickelt und bietet atemberaubende Visuals mit der Unreal Engine 5, modernes Game Design und neue Überraschungen, die den Geist und die Atmosphäre des Originals einfangen.

Die Spieler machen sich als Lara Croft auf eine Quest um die verstreuten Teile des Scions zu finden – ein Artefakt von unschätzbarer Macht – und nutzen ihren Verstand und Athletik, um exotische, verlorene Landschaften zu erkunden, tödliche Vorrichtungen zu lösen und sich gefährlichen Raubtieren zu stellen.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis setzt neue Maßstäbe für Neuinterpretationen eines Klassikers, indem es eine Balance zwischen Innovation und Gaming-Erbe findet, das Gefühl von Staunen und Begeisterung einfängt, die ein Genre definierten, und gleichzeitig den Entdeckergeist durch erweitertes Storytelling entfachen.

Die gefeierte Schauspielerin Alix Wilton Regan – bekannt aus Dragon Age: Inquisition, Cyberpunk 2077 und Mass Effect 3 – stellt Lara Croft sowohl in Tomb Raider: Catalyst als auch in Tomb Raider: Legacy of Atlantis dar.

Wilton Regans dynamische Darstellung von Lara gibt der ikonischsten Heldin im Gaming einen frischen Geist und Tiefgang und markiert eine neue Ära des Tomb Raider-Franchise.

„Tomb Raider ist eines der beliebtesten und längsten Franchises im Gaming und wir freuen uns, in Partnerschaft mit Crystal Dynamics zwei unterschiedliche Lara Croft-Abenteuer zu Spielern weltweit zu bringen”, sagt Christoph Hartmann, VP von Amazon Game Studios. „Dieses innovative neue Kapitel mit Tomb Raider: Catalyst und die durchdachte Neuinterpretation der Anfänge der Serie mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis sind ein perfektes Beispiel für unser Bestreben, Entwickler mit mutigen kreativen Visionen zu unterstützen. Wir sind fokussiert darauf, reichhaltige, storybasierte Erlebnisse zu bieten, die sowohl bei langjährigen Fans als auch Neulingen Anklang finden und damit unser Engagement für hochwertige Spielerlebnisse weiter zu stärken.“ „Unsere Zusammenarbeit mit Amazon Game Studios war wirklich transformativ für diese ambitionierten Projekte”, sagt Scot Amos, Head of Studio bei Crystal Dynamics. „Amazons Partnerschaft hat uns die Ressourcen, Expertise und kreative Freiheit geboten, die für die Realisation ohne Kompromisse unserer Vision für beide Spiele nötig war. Mit Tomb Raider: Catalyst erschaffen wir unser bisher größtes und innovativstes Tomb Raider, während Tomb Raider: Legacy of Atlantis es uns erlaubt, das Spiel, mit dem alles begann, durch eine moderne Brille zu erkunden. Die Zusammenarbeit mit Amazon hat uns gestärkt, um kreative Erlebnisse zu erschaffen, die Laras Erbe ehren und gleichzeitig die Grenzen des Möglichen für das Franchise verschieben.“ „Unsere Partnerschaft mit Crystal Dynamics und Amazon Game Studios ist eine der signifikantesten kreativen Unterfangen in unserer Geschichte”, sagt Michał Szustak, CEO von Flying Wild Hog. „Unsere Leidenschaft und Expertise zu solch einer IP zu bringen ist sowohl Ehre als auch kreativer Nervenkitzel. Eine modern Neuinterpretation von Laras originalem Abenteuer zu erschaffen ist eine Verantwortung, die wir mit Leidenschaft und absolutem Fokus angehen. Mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis erweitern wir das Universum und bleiben dabei loyal zu dem, was Fans immer geliebt haben. Wir können es kaum erwarten, dass Spieler aus der ganzen Welt die Ergebnisse unserer harten Arbeit und Hingabe erleben können.“

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam.