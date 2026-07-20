Tomb Raider: Legacy of Atlantis: So bewegt sich Lara Croft

So bewegt sich Lara Croft: Neues Video zeigt die Neuinterpretation von Traversal in Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Mit der vierten Episode der Mini-Dokumentationsreihe zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis gewähren Crystal Dynamics, Flying Wild Hog und Synchronsprecherin Alix Wilton Regan neue Einblicke in die Entwicklung des kommenden Abenteuers.

Im Mittelpunkt des neuen Videos steht die vollständig überarbeitete Fortbewegung von Lara Croft. Das Entwicklerteam erklärt, wie Traversal und Bewegungsabläufe neu interpretiert wurden, um Erkundung, Klettern und das Durchqueren der Spielwelt noch flüssiger und abwechslungsreicher zu gestalten.

„In Episode 4 unserer Mini-Dokumentationsreihe zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis werfen wir gemeinsam mit Crystal Dynamics, Flying Wild Hog und Alix Wilton Regan einen Blick hinter die Kulissen und zeigen, wie Laras Fortbewegung und Bewegungsabläufe neu gestaltet wurden.“

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC via Steam.