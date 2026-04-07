Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Spiel angeblich auf 2027 verschoben

Tomb Raider: Legacy of Atlantis soll nicht wie ursprünglich erwartet 2026 erscheinen, sondern erst im Februar 2027 veröffentlicht werden.
Ausgangspunkt der Spekulationen ist der Insider RaidersSociety, der bereits zuvor erste Informationen zum Spiel veröffentlicht hatte. Laut seinen Angaben soll es bei der Entwicklung zu einer Verzögerung gekommen sein, die eine Verschiebung des Release-Zeitraums zur Folge hat.
Offizielle Bestätigungen seitens des verantwortlichen Studios oder von Square Enix liegen bislang nicht vor. Somit bleibt der mögliche Termin im Februar 2027 vorerst unbestätigt und sollte als Gerücht eingeordnet werden.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hätte ich absolut kein Problem damit.
Nächstes Jahr ist auch ok. Kommen noch genug Games.
Ich habe Zeit bzw kann warten. das ist ok
Nein…! Es muss dieses Jahr kommen am besten gleich nächste Woche ^^
Können sie gerne auf nächstes Jahr verschieben. 2026 strotzt nur so vor guten Spielen
Verschiebung kommt natürlich blöd, nachdem die initiale Ankündigung garnicht sooooo lange her ist.
Die meisten von euch (bis auf wenige Ausnahmen) scheint es eh nicht zu stören.
Ich hab auch noch genug Vorrat 😀