Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Spiel angeblich auf 2027 verschoben

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis wurde angeblich verschoben und soll erst im Februar 2027 erscheinen.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis soll nicht wie ursprünglich erwartet 2026 erscheinen, sondern erst im Februar 2027 veröffentlicht werden.

Ausgangspunkt der Spekulationen ist der Insider RaidersSociety, der bereits zuvor erste Informationen zum Spiel veröffentlicht hatte. Laut seinen Angaben soll es bei der Entwicklung zu einer Verzögerung gekommen sein, die eine Verschiebung des Release-Zeitraums zur Folge hat.

Offizielle Bestätigungen seitens des verantwortlichen Studios oder von Square Enix liegen bislang nicht vor. Somit bleibt der mögliche Termin im Februar 2027 vorerst unbestätigt und sollte als Gerücht eingeordnet werden.

Quelle
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18 Kommentare Added

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  4. GERxJOHNNY 74190 XP Tastenakrobat Level 2 | 07.04.2026 - 14:30 Uhr

    Können sie gerne auf nächstes Jahr verschieben. 2026 strotzt nur so vor guten Spielen

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  5. Thagor90 18740 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 07.04.2026 - 14:48 Uhr

    Verschiebung kommt natürlich blöd, nachdem die initiale Ankündigung garnicht sooooo lange her ist.

    Die meisten von euch (bis auf wenige Ausnahmen) scheint es eh nicht zu stören.

    Ich hab auch noch genug Vorrat 😀

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