Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Trailer im Juni, Release wohl wirklich verschoben

Tomb Raider: Legacy of Atlantis soll im Juni neuen Trailer zeigen und auf 2027 verschoben werden.

Bereits Anfang April haben wir über die Gerüchte berichtet, dass Tomb Raider: Legacy of Atlantis möglicherweise auf das Jahr 2027 verschoben werden könnte.

Jetzt gibt es neue Gerüchte: Ein neuer Trailer zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis soll im Juni veröffentlicht werden und gleichzeitig eine Verschiebung des Spiels bestätigen.

Aktuellen Informationen zufolge wird der neue Release-Termin auf den 12. Februar 2027 datiert. Damit würde sich das Projekt deutlich nach hinten verschieben, nachdem zuvor ein früherer Zeitraum erwartet wurde.

Der geplante Trailer im Juni könnte erstmals offizielle Klarheit über den aktuellen Entwicklungsstand liefern und die Terminänderung bestätigen. Details zu den Gründen für die mögliche Verschiebung wurden bislang nicht genannt.

Die Angaben basieren derzeit auf nicht bestätigten Informationen, während eine offizielle Stellungnahme oder Ankündigung weiterhin aussteht.