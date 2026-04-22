Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Trailer im Juni, Release wohl wirklich verschoben

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Image: Amazon Game Studios

Tomb Raider: Legacy of Atlantis soll im Juni neuen Trailer zeigen und auf 2027 verschoben werden.

Bereits Anfang April haben wir über die Gerüchte berichtet, dass Tomb Raider: Legacy of Atlantis möglicherweise auf das Jahr 2027 verschoben werden könnte.

Jetzt gibt es neue Gerüchte: Ein neuer Trailer zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis soll im Juni veröffentlicht werden und gleichzeitig eine Verschiebung des Spiels bestätigen.

Aktuellen Informationen zufolge wird der neue Release-Termin auf den 12. Februar 2027 datiert. Damit würde sich das Projekt deutlich nach hinten verschieben, nachdem zuvor ein früherer Zeitraum erwartet wurde.

Der geplante Trailer im Juni könnte erstmals offizielle Klarheit über den aktuellen Entwicklungsstand liefern und die Terminänderung bestätigen. Details zu den Gründen für die mögliche Verschiebung wurden bislang nicht genannt.

Die Angaben basieren derzeit auf nicht bestätigten Informationen, während eine offizielle Stellungnahme oder Ankündigung weiterhin aussteht.

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5 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 44775 XP Hooligan Schubser | 22.04.2026 - 18:49 Uhr

    Eigentlich schade. Dann hoffentlich nächstes Jahr. Bin gespannt ob im Juni ein Trailer zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis geben wird. 🙂 Hoffentlich verschiebt sich nicht dadurch noch Catalyst auf 2028.

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  2. HaloGott 15265 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 22.04.2026 - 19:02 Uhr

    Schade!

    Aber eine Verschiebung ist besser als es voreilig auf den Markt zu bringen.

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  4. EdgarAllanFloh 126240 XP Man-at-Arms Gold | 22.04.2026 - 19:09 Uhr

    Ich hoffe nur, dass sie an die Qualität der letzten Triologie rankommen. Wann es dann erscheint, ist für mich nicht so wichtig. Aber gerade haben auch viele Angst vor GTA und vielleicht auch Fable.

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  5. Homunculus 303920 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 22.04.2026 - 19:24 Uhr

    Pft.. dann hätten sie uns dieses Jahr als Filler auch die LAU Teile als Remaster geben können.

    Schauen wir mal, ob es wirklich zur Verschiebung kommt.

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