Tomb Raider Legend: Nie gezeigtes Gameplay zum 20. Jubiläum erstmals enthüllt

Zum 20. Jubiläum von Tomb Raider: Legend ist ein besonderes Relikt aus der Entwicklungszeit aufgetaucht. Für Fans der Reihe wurde erstmals ein frühes Gameplay-Video veröffentlicht, das bislang unveröffentlichte Szenen aus einer frühen Version des Spiels zeigt.

Die Aufnahmen stammen aus einer Phase, in der Crystal Dynamics noch an grundlegenden Konzepten arbeitete. Für diese frühe Entwicklungsstufe nutzte das Team zunächst ein eigenes Modell von Lara Croft, das auf ihrer Darstellung aus Tomb Raider: The Angel of Darkness basierte. Ziel war es, zentrale Merkmale der ikonischen Figur beizubehalten, bevor eine umfassende Neugestaltung erfolgte.

Erst mit dem Einstieg von Toby Gard, dem ursprünglichen Schöpfer der Figur, sowie der Arbeit von Character Artist Kam Yu nahm das finale Design von Lara Croft Form an. Aus diesem Grund ist im nun veröffentlichten Video noch die frühere Version des Charakters zu sehen.

Das gezeigte Level beginnt mit einem spektakulären Sprung aus einem Hubschrauber direkt in ein Kriegsgebiet. Lara Croft begibt sich dabei auf die Suche nach einer Karte, die in einem Tempel verborgen ist. Diese frühe Version stellt eine Vorstufe des später bekannten Bolivia-Levels dar und gewährt einen seltenen Blick auf die Entstehung des Spiels.

Mit diesem Fund erhalten Fans einen außergewöhnlichen Einblick in die kreative Entwicklung von Tomb Raider: Legend und die Veränderungen, die das Spiel bis zur finalen Version durchlaufen hat.