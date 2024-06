Tomb Raider Next: Amazon veröffentlicht neue Stellenausschreibungen

Crystal Dynamics und Amazon Games arbeiten derzeit zusammen am nächsten Tomb Raider. Das Entwicklerstudio hinter dem Versandriesen hat nun neue Stellenausschreibungen veröffentlicht, die auf Lara Crofts neues Abenteuer hinweisen.

Insgesamt wurden in den letzten 11 Tagen mehrere neue Jobs bei Amazon Games ausgeschrieben. Mitunter dabei ein Senior Publishing Producer, in dessen Beschreibung man explizit das populäre Franchise erwähnt.

In weiteren Ausschreibungen heißt es außerdem:

„Amazon Games veröffentlicht außerdem erstklassige Spiele in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern, allen voran Lost Ark von Smilegate RPG, Throne and Liberty von NCSOFT, Blue Protocol von Bandai Namco Online sowie den nächsten großen Eintrag in der Tomb Raider-Reihe von Crystal Dynamics.“