Tomb Raider Next: Autorin wünscht sich weniger Vaterprobleme im neuen Spiel

Crystal Dynamics hat bereits offiziell bekannt gegeben, dass man mit der Unreal Engine 5 an einem neuen Tomb Raider-Spiel arbeitet.

Jetzt hat die Autorin Rhianna Pratchett, die für das Schreiben von Tomb Raider (2013) und der Fortsetzung Rise of the Tomb Raider bekannt ist, auf die jüngste Ankündigung reagiert.

Im Gespräch mit Eurogamer bei den BAFTAs bestätigte Rhianna Pratchett erst einmal, dass sie nicht an dem neuen Spiel arbeitet. Dazu sagte sie, dass sie sich wünscht, dass Lara Croft im nächsten Spiel weniger „Vaterprobleme“ hat.

„Wir hatten viel Spaß bei der Entwicklung ihres Charakters, deshalb würde ich gerne weniger Vaterprobleme sehen“, sagte sie. „Und das kommt von mir!“

Sie fuhr fort: „Ich würde gerne sehen, wie sie ihren eigenen Weg geht und wirklich Freude an dem hat, was sie tut. Denn als wir das Reboot-Spiel geschrieben haben, war sie wirklich auf dem Weg, eine Tomb Raiderin zu werden. Sie war also eine Art Proto-Tomb Raider. Und all die Eigenschaften, die man mit Tomb Raider verbindet, wie Hartnäckigkeit, Tapferkeit, Einfallsreichtum, kamen bei ihr irgendwie an die Oberfläche gesprudelt.“

„Ich will das voll ausleben, ich will die frechen Sprüche und Dinge sehen, die ich gerne geschrieben hätte. Aber, wissen Sie, sie war noch nicht so weit, sie hatte noch nicht das Selbstvertrauen.“

„Ich denke, dass die Trilogie bei den Fans sehr gut angekommen ist, also wird es spannend sein zu sehen, was sie als Nächstes machen.“