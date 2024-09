Tomb Raider Next: Crystal Dynamics schreibt weiter Stellen aus

Autor:, in / Tomb Raider Next

Das nächste Kapitel in der Tomb Raider-Reihe braucht noch ein wenig Unterstützung, wie aus einer Stellenausschreibung von Crystal Dynamics hervorgeht.

Schon seit einiger Zeit arbeitet man bei Crystal Dynamics am nächsten Tomb Raider-Spiel; dabei handelt es sich um ein offenes Geheimnis. Offizielle angekündigt wurde der nächste Eintrag in die Hauptreihe um Lara Croft zwar noch nicht, es kommt aber wieder Bewegung in die Sache.

Dieses Mal geschieht dies in Form einer Stellenausschreibung. Gesucht wird ein Senior Franchise Artist, der laut X-Post das Team dabei unterstützen soll, den Abenteuergeist der Tomb Raider-Brand einzufangen und auf die Monitore zu bringen.

Über den nächsten Tomb Raider-Titel ist bislang wenig bekannt. Leaks deuten allerdings darauf hin, dass es sich um ein Open-World-Spiel handelt, dessen Geschichte in Indien angesiedelt ist. Auch scheint Lara Croft in diesem neuen Spiel deutlich reifer zu sein.