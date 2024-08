Tomb Raider Next: Entwicklung macht gute Fortschritte

Seit Mitte 2022 gehört das US-amerikanische Entwicklerstudio Crysatl Dynamics der Embracer Group an. Letztere machte in der jüngeren Vergangenheit vor allem durch haufenweise Entlassungen und Studioschließungen von sich Reden.

Auf den nächsten Ableger der Tomb Raider-Reihe, welcher aus einer Zusammenarbeit zwischen Amazon Games und Crystal Dynamics entsteht, soll die Umstrukturierung der Dachorganisation keinen negativen Einfluss gehabt haben, wie Amazon Games Boss Christoph Hartmann versichert. Vielmehr mache die Entwicklung gute Fortschritte:

„Die Leute schauen natürlich darauf, was die Muttergesellschaft macht, aber es hat sich nie auf die Ressourcen ausgewirkt, hat nie zu irgendwelchen Änderungen im Management geführt, also geht es ihnen gut. Ich meine, wenn man ein neues Tomb Raider macht, liegt die Messlatte sehr hoch. Je länger man arbeitet, desto höher werden die Erwartungen, es ist also eine riesige Aufgabe, aber die Dinge machen Fortschritte. Ich meine, es gibt hier ein paar wirklich tolle Ideen.“

„Natürlich werden wir keine davon mit euch teilen, auch wenn wir das gerne tun würden, aber die Dinge laufen gut, es geht voran. Und soweit ich das beurteilen kann, war Crystal ziemlich gut behütet, denn auch wenn man sich vorher umschaut, sie haben sowieso schon ein paar Besitzerwechsel hinter sich, es ist also nicht ganz neu für sie.“