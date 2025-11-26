Tomb Raider Next: Neue Leaks zu Laras nächstem Abenteuer

Es gibt neue Gerüchte zum nächsten Tomb Raider mit offener Welt, mythischen Waffen und eine gereiften Lara Croft.

Eine erwachsene Lara Croft, die sich in ihrer Hochphase befindet und die sich der Wichtigkeit von Teamwork und das Schmieden von Allianzen bewusst ist: So soll sich die Archäologin und Abenteurerin im nächsten Tomb Raider geben.

Der bekannte Leaker V Scooper hat weitere Details zum Spiel ausgeplaudert. Demnach wurden die Charaktere überarbeitet, Lara werde „auf dem Höhepunkt ihrer Karriere“ dargestellt und sei auf der Jagd nach Ashokas mythischen Waffen, die Macht über Eroberungen verleihen sollen.

Das neue Tomb Raider spiele zudem in einer offenen Welt mit vielfältigen Umgebungen, die von kargen Wüsten über steile Klippen bis hin zu dichten Dschungeln und eisigen Gebirgen reichen, wie es vom Leaker heißt. Diese Welt könnte sie mit einem Motorrad bereisen, dem bisher einzigen Fahrzeug, das es geben soll.

Lara sei weiterhin „bodenständiger, erfahrener und gereifter“, die Welt hingegen tendiere stärker ins Mystische. Beim Gameplay könnte es in die Richtung „agileres und ausdrucksstärkeres Klettern und Traversieren“ gehen, auch wenn der Leaker selbst keine Spielszenen sah.

Des Weiteren könnte das Spiel auch einen strategischeren Ansatz verfolgen. Die Rede ist hier von nicht-tödlichen Optionen sowie der Möglichkeit, Verbündete in bestimmten Situationen anzuleiten.

Nach der Einschätzung von V Scooper könnte sich das neue Tomb Raider in der finalen Phase und des Feinschliffs befinden.