Tomb Raider Next: Neuer Teaser zeigt Lara Croft gegen zwei T-Rex

Zu Tomb Raider ist ein kurzer neuer Teaser erschienen, der Lara Croft in einer brenzligen Situation zeigt.
In dem Clip stellt sich die ikonische Abenteurerin gleich zwei T-Rex entgegen – doch offenbar sind selbst diese gigantischen Gegner kein Problem für Lara Croft.
Der Teaser endet mit dem Hinweis, dass am 12. März weitere Informationen folgen sollen. Worum es sich dabei genau handelt, ist bislang noch nicht bekannt.
Möglich wären neue Details zu kommenden Tomb-Raider-Inhalten, ein neues Projekt rund um Lara Croft oder weiteres Material zu einer bereits angekündigten Veröffentlichung.
Weitere Informationen sollen bereits morgen enthüllt werden.
10 Kommentare
Der Teaser ist ja mal richtig lächerlich 🤣.
Ich freue mich zwar über solche Sachen, aber in dem Fall muss ich Dir recht geben, hätte man evtl. etwas spektakulärer machen können.
Sieht aus wie ein KI generierter Abschnitt aus einer frühen Entwicklungsphase 🧐.
Wow. Ganz schön hässlich
Keine Ahnung, was der Teaser sagen will, aber morgen erfahren wir mehr.
Hoffentlich ein paar Infos zum Remake.
Ich hoffe, morgen ein Datum auf der FGS zu sehen, das wäre mega.
Neuer Schwierigkeitsmodus oder New Game Plus für Tomb Raider Remastered? 😅
Ich kann heutzutage solche Spiele einfach nicht mehr spielen.
Sieht nicht wirklich gut aus 🤔
Lara Croft gegen zwei T-Rex
Im Fachjargon: der Bratenspieß 🤔
Wer den Begriff kennt, braucht sich nicht zu beschweren.
Alle anderen sollten nicht danach suchen. Freundliche Empfehlung.
Schöne Grüße aus little Britain.