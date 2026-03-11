Tomb Raider Next: Neuer Teaser zeigt Lara Croft gegen zwei T-Rex

Ein kurzer Teaser zu Tomb Raider kündigt erneut neue Informationen für den 12. März an.

Zu Tomb Raider ist ein kurzer neuer Teaser erschienen, der Lara Croft in einer brenzligen Situation zeigt.

In dem Clip stellt sich die ikonische Abenteurerin gleich zwei T-Rex entgegen – doch offenbar sind selbst diese gigantischen Gegner kein Problem für Lara Croft.

Der Teaser endet mit dem Hinweis, dass am 12. März weitere Informationen folgen sollen. Worum es sich dabei genau handelt, ist bislang noch nicht bekannt.

Möglich wären neue Details zu kommenden Tomb-Raider-Inhalten, ein neues Projekt rund um Lara Croft oder weiteres Material zu einer bereits angekündigten Veröffentlichung.

Weitere Informationen sollen bereits morgen enthüllt werden.