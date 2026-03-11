Tomb Raider Next: Neuer Teaser zeigt Lara Croft gegen zwei T-Rex

Autor: , in News / Tomb Raider Next
Ein kurzer Teaser zu Tomb Raider kündigt erneut neue Informationen für den 12. März an.

Zu Tomb Raider ist ein kurzer neuer Teaser erschienen, der Lara Croft in einer brenzligen Situation zeigt.

In dem Clip stellt sich die ikonische Abenteurerin gleich zwei T-Rex entgegen – doch offenbar sind selbst diese gigantischen Gegner kein Problem für Lara Croft.

Der Teaser endet mit dem Hinweis, dass am 12. März weitere Informationen folgen sollen. Worum es sich dabei genau handelt, ist bislang noch nicht bekannt.

Möglich wären neue Details zu kommenden Tomb-Raider-Inhalten, ein neues Projekt rund um Lara Croft oder weiteres Material zu einer bereits angekündigten Veröffentlichung.

Weitere Informationen sollen bereits morgen enthüllt werden.

    • Rott 67580 XP Romper Domper Stomper | 11.03.2026 - 20:41 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Ich freue mich zwar über solche Sachen, aber in dem Fall muss ich Dir recht geben, hätte man evtl. etwas spektakulärer machen können.

      1
      • Katanameister 353060 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 11.03.2026 - 20:43 Uhr
        Antwort auf Rott

        Sieht aus wie ein KI generierter Abschnitt aus einer frühen Entwicklungsphase 🧐.

        1
  3. d4wGkw0n 34880 XP Bobby Car Geisterfahrer | 11.03.2026 - 20:44 Uhr

    Keine Ahnung, was der Teaser sagen will, aber morgen erfahren wir mehr.
    Hoffentlich ein paar Infos zum Remake.

    1
  5. AnTwuan 27660 XP Nasenbohrer Level 4 | 11.03.2026 - 22:34 Uhr

    Ich kann heutzutage solche Spiele einfach nicht mehr spielen.

    0
  7. Duck-Dynasty 160495 XP First Star Bronze | 11.03.2026 - 22:49 Uhr

    Lara Croft gegen zwei T-Rex

    Im Fachjargon: der Bratenspieß 🤔
    Wer den Begriff kennt, braucht sich nicht zu beschweren.
    Alle anderen sollten nicht danach suchen. Freundliche Empfehlung.

    Schöne Grüße aus little Britain.

    1

