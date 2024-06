Tomb Raider Next: Neuigkeiten nicht allzu weit entfernt

Crystal Dynamics arbeitet am nächsten Lara Croft-Abenteuer, welches von Amazon Games gepublisht wird.

Eine Enthüllung des Spiels gab es bislang nicht, die Details sind daher auch noch überschaubar. Wir wissen derzeit nur, dass das nächste Tomb Raider in der Unreal Engine 5 entsteht und ein narratives Singleplayer-Abenteuer wird, in dem die Geschichte Laras fortgesetzt wird.

Doch wann können wir mit Neuigkeiten bzw. einer Enthüllung rechnen?

Christoph Hartmann, Vice President von Amazon Games, sagte gegenüber Variety, dass Neuigkeiten zu Tomb Raider (und auch Der Herr Der Ringe) nicht mehr allzu weit entfernt seien. Es wird aber nicht gleich morgen sein.

„Es wird zwar nicht morgen sein, aber es ist nicht mehr allzu weit entfernt. Wie ich schon sagte, kommen wir in einen viel regelmäßigeren Rhythmus, um Spiele zu liefern. Das ist alles, was ich im Moment sagen kann… Es geht nur um Qualität. Sie wollen nicht einfach überstürzt herauskommen. Das funktioniert nicht. Es muss Triple-A-Qualität sein, weil die Messlatte so hoch liegt“, so Hartmann.