Tomb Raider Next: Trotz Massenentlassungen – Entwicklung nicht eingestellt

Das neue Tomb Raider-Spiel befindet sich weiterhin in aktiver Entwicklung, auch wenn Amazon Games in den letzten Tagen umfangreiche Umstrukturierungen und Entlassungen vorgenommen hat.

Trotz des Rückzugs aus der eigenen AAA-Spieleentwicklung bestätigte Steve Boom, Leiter der Bereiche Audio, Twitch und Games bei Amazon, dass das Unternehmen weiter eng mit dem Studio Crystal Dynamics an der nächsten Tomb Raider-Generation arbeitet.

Laut einem Bericht von Variety erklärte Boom, dass Amazon seine Partnerschaft mit Crystal Dynamics fortsetzt, um die Zukunft des Tomb Raider-Franchise zu gestalten.

Amazon Games fungiert als Publisher des neuen Projekts und unterstützt die Entwicklung durch externe Kooperationen.

Bereits im Jahr 2022 hatten Crystal Dynamics und Amazon Games ihre Zusammenarbeit offiziell angekündigt, um ein modernes Tomb Raider-Erlebnis zu schaffen. Christoph Hartmann, Vizepräsident von Amazon Games, bezeichnete Tomb Raider damals als eine der beliebtesten Marken der Unterhaltungsgeschichte. Gleichzeitig betonte Scot Amos, Leiter von Crystal Dynamics, dass das Ziel darin liege, ein transformierendes Spielerlebnis zu erschaffen, das die Grenzen des Lara-Croft-Universums erweitert.

Neben der Arbeit an Tomb Raider setzt Amazon Games auch andere externe Projekte fort. Dazu gehören die Unterstützung von Maverick Games bei einem neuen Open-World-Rennspiel sowie der Abschluss der Entwicklung von March of Giants durch das Studio in Montreal. Studio 5 bleibt weiterhin auf Casual- und KI-basierte Spiele ausgerichtet.