Tomb Raider: Ankündigung bei den Game Awards bestätigt

57 Autor: , in News / Tomb Raider
Image: Square Enix

Einen Blick in die Zukunft des Tomb Raider Franchises können Spieler diese Woche bei den Game Awards werfen.

Lara Croft hat ihre Teilnahme bei den Game Awards bestätigt. Der offizielle Account der Tomb Raider-Spielreihe verkündete, dass Fans bei der Show einen Blick in die Zukunft der Franchise erhaschen können.

Zuvor hatten wir über ein angebliches Remake des ersten Adventures berichtet. Ob dies ebenfalls Bestandteil der Awards-Show sein oder es Neuigkeiten zum bei Crystal Dynamics befindlichen neuen Spiel der Reihe geben wird, bleibt abzuwarten.

  2. d4wGkw0n 23520 XP Nasenbohrer Level 2 | 09.12.2025 - 18:15 Uhr

    Hoffentlich gibt es etwas zu dem neuen Spiel. Das Remake wäre toll, aber nicht mein Favorit.

