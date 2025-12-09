Tomb Raider: Ankündigung bei den Game Awards bestätigt

Lara Croft hat ihre Teilnahme bei den Game Awards bestätigt. Der offizielle Account der Tomb Raider-Spielreihe verkündete, dass Fans bei der Show einen Blick in die Zukunft der Franchise erhaschen können.
Zuvor hatten wir über ein angebliches Remake des ersten Adventures berichtet. Ob dies ebenfalls Bestandteil der Awards-Show sein oder es Neuigkeiten zum bei Crystal Dynamics befindlichen neuen Spiel der Reihe geben wird, bleibt abzuwarten.
Bin ich mal gespannt.
Hoffentlich gibt es etwas zu dem neuen Spiel. Das Remake wäre toll, aber nicht mein Favorit.
Schau ich mir dann mit den anderen Ankündigungen an.