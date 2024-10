Tomb Raider: Franchise knackt 100 Millionen Verkäufe

Tomb Raider ist überall! Erst die Veröffentlichung der Netflix-Zeichentrickserie Tomb Raider: The Legend of Lara Croft und danach die Enthüllung von Tomb Raider IV-VI Remastered, einer neuen Sammlung von drei Spielen, die am 14. Februar 2025 erscheint.

Jetzt meldete sich Crystal Dynamics erneut und verkündete, dass man über 100 Millionen Tomb Raider-Spiele weltweit verkaufen konnte.

„Wir freuen uns außerdem, mitteilen zu können, dass sich die Tomb Raider-Reihe offiziell über 100 Millionen Mal verkauft hat – ein bemerkenswerter Erfolg, der die Leidenschaft und den Enthusiasmus von euch, unseren unglaublichen Fans, widerspiegelt. „

Während dieser Feierlichkeiten gibt es einige Tomb Raider-Aktionen und Überraschungen für Gamer. Beispielsweise ist das Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: The Ash Tomb Raider Elite Set im Angebot, in Brawlhalla sind die Lara Crost Items im Sale, von heute bis zum 31. Oktober gibt es 30 % Rabatt auf Tomb Raider Mini Epics mit dem Code „LADYCROFT“ an der Kasse und einen Tomb Raider Franchise Sale auf der Xbox.