Tomb Raider: Geheimnisvoller Teaser deutet auf große Ankündigung hin

Der Entwickler Aspyr, der für die Neuauflagen der klassischen Tomb Raider-Spiele verantwortlich ist, hat einen kryptischen Teaser veröffentlicht, der auf eine mögliche Ankündigung rund um die Remaster-Reihe hindeutet.
Im kurzen Clip ist Lara Croft beim Schwimmen zu sehen. Konkrete Details nennt der Teaser jedoch nicht – lediglich das Datum 12. März, an dem weitere Informationen veröffentlicht werden sollen.
Unklar ist derzeit, was genau angekündigt wird. Möglich wären neue Inhalte oder zusätzliche freischaltbare Extras für Tomb Raider I–III Remastered sowie Tomb Raider IV–VI Remastered.
Ebenso wird spekuliert, dass ein weiteres Remaster folgen könnte, etwa zu Tomb Raider: Underworld. Sollte sich das bewahrheiten, könnte die Reihe in den kommenden Jahren besonders aktiv bleiben.
So wird für 2027 bereits der Titel Tomb Raider: Catalyst erwartet, während mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis ein Remake des ersten Serienteils noch in diesem Jahr erscheinen soll.
An den bisherigen Remasters arbeitete Crystal Dynamics gemeinsam mit Aspyr, weshalb auch diesmal eine Zusammenarbeit möglich erscheint – offiziell bestätigt ist das jedoch noch nicht.
Bis zur Auflösung des Teasers müssen Fans nicht mehr lange warten, denn die angekündigten Neuigkeiten sollen bereits am 12. März veröffentlicht werden.
Ein Underworld Remaster wäre Top. War mein Lieblingsteil von den Xbox 360 Tomb Raider Games , danach Legend…
Ist der nicht am schlechtesten gewesen?
Angel of Darkness war das.
Hoffentlich Remaster der LAU Teile.
War schon bissel enttäuschend dieses Jahr ohne TR Remaster Collection zu Laras Geburtstag..
Die 3 Xbox 360 Teile laufen immerhin auf der Series.
Ja, das tun sie und man kann sie sogar noch recht gut spielen, etwas Aufpolieren wäre trotzdem ganz nett.
Einige der Effekte wirken schon recht altbacken mittlerweile – Weichfilter und Lava flimmern z.B.
Am 12. März wissen wir mehr, bin persönlich nicht so wild auf ein weiteres Remaster.
Bin mal gespannt werde hier dann Ausschau halten nach Infos danke nochmal Xbox Dynasty Team für die Klasse Arbeit von euch 👍🏻